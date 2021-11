Así han cambiado los Caminos de Santiago desde el Xacobeo del 2004

Peregrinos extranjeros llegan al Obradoiro. Álvaro Ballesteros

Xa choveu desde aquel Xacobeo del 2004. Marcado por los grandes conciertos y eventos culturales, fue el primero sin el Pelegrín. De las chapas y llaveros de la mascota se ha pasado a los stickers de la Cunchiña, que ya nació en formato digital. El Santo de los croques ya no se puede tocar, pero el Pórtico de la Gloria ha recuperado sus colores. Las cosas han cambiado mucho desde aquella actuación de los Red Hot Chilli Peppers en Monte do Gozo. Pero, si algo se mantiene impasible al paso del tiempo es el Camino de Santiago. ¿O no? Los datos oficiales revelan que las preferencias de los peregrinos han cambiado. La ruta francesa ha perdido fuerza frente a itinerarios alternativos como el Inglés, que sube como la espuma del mar que lo baña.

Para ser justos, el Camino Francés sigue siendo el rey indiscutible de los itinerarios. Sin embargo, ha perdido fuelle frente a otras rutas. Si en el año 2004 tres de cada cuatro peregrinos optaban por este recorrido, en la actualidad supone poco más de la mitad de llegadas a Santiago. No es que el trazado que pasa por O Cebreiro haya perdido adeptos. Las últimas cifras anteriores a la pandemia, del 2019, son similares a las del Xacobeo del 2010. En ambos casos se rozaron las 190.000 Compostelas, muy por encima de las 136.000 que se entregaron en el 2004.

Lo que sucede es que el Camino ha ganado popularidad y, con ella, ha llegado la eclosión de otras rutas. Ya en el Xacobeo 2010, el itinerario francés suponía cerca de un 70% de las peregrinaciones. En aquel año, muchas personas optaron por desviarse hacia el Camino Portugués, que aumentó de un 8,8% al 12,6%, y el del Norte, que pasó de un 4% al 6,6%.