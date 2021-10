El Sergas retendrá a unos 770 sanitarios de los 1.200 que contrató para el covid

Que terminen los contratos del covid, «que é lóxico que acaben», no quiere decir que estos sanitarios dejen de trabajar: «Hai moitos servizos onde fan falta, sobre todo en atención primaria». Hay que tener en cuenta, recuerda, que estos meses la lista de enfermería para hacer sustituciones estaba vacía.

También María Xosé Abuín, de la CIG-Saúde, entiende que todos estos trabajadores contratados en el plan de contingencia son imprescindibles: «Hai xente que aínda ten días pendentes do 2020 e do 2021 porque non puido collelos polo covid».