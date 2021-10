Política Social creará «nos próximos meses» 595 nuevas plazas para mayores y discapacitados

Ayuda en el hogar

El mayor incremento presupuestario en los cuidados, del 21,5 %, se lo lleva el Servizo de Axuda no Fogar, alcanzando los cien millones de euros, y se pondrá en marcha -por 340.000 euros- el teléfono de atención a las personas que viven en soledad no deseada. La partida para las casas do maior también crece un 20 %, para llegar a las 120, y se recupera el autobús de cuidados puerta a puerta, que cuesta 4,8 millones al año. A nivel legislativo, antes de que finalice el año se dará luz verde a la primera normativa gallega de cohousing, viviendas con usos compartidos para mayores.

En clave más genérica, García Martínez destacó que el futuro de los servicios sociales de Galicia «comeza neste ano 2022. Se podemos pensar en grande, sen desatender a reparación dos danos que provocou o coronavirus, é porque a rede de protección social da nosa comunidade funcionou. Cando máis falta facía, cando maiores eran as necesidades, cando máis densas eran as incertezas, Galicia respondeu unida. Como unha familia».