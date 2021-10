Germán Castrillón, expiloto de ralis y exalcalde: «O maior susto leveino en política»

CESAR TOIMIL

Asegura Germán Castrillón (As Pontes, 1959) que las amistades fueron las culpables de enredarlo en dos de los grandes polos en torno a los que gira su vida: los ralis automovilísticos y la política. A los primeros le aficionó el piloto ferrolano Tino Cao, hasta el punto de convertirse primero en copiloto para luego ponerse al mando y ganar varios campeonatos gallegos, y seguir hoy como organizador de carreras y presidente de la Escudería Ferrol. «Poñerme ao volante agora xa é complicado, se estás na organización non podes pensar en participar. É certo que me pica o bicho por subir a un coche de carreiras e correr unha proba, pero agora non pode ser. O máximo que puiden facer ultimamente foi testar algún coche en circuíto de probas», explica.

En la segunda cayó cuando unos amigos le propusieron convertirse en candidato del PP a la alcaldía de Cabanas un par de meses antes de las elecciones del 2007. Ganó y acabó ostentando el bastón de mando hasta el 2019, cuando renunció al cargo para postularse como regidor en el vecino Narón, el municipio donde reside y donde hoy es concejal.

Sus dos pasiones tienen cierta vertiente pública y un componente de riesgo. Pero ¿en cuál ha tenido más sustos? Germán se piensa un momento la respuesta, quizá recordando aquel grave accidente que sufrió en una carrera en 1991, en el que su coche acabó envuelto en llamas, aunque él salió milagrosamente ileso. «O maior susto leveino en política, cando cheguei a Cabanas. Estaba aberto un conflito urbanístico e tiven que ir ao xulgado por primeira vez por un tema que era herdado. Estar ante o xuíz por algo no que eu non tiña nada que ver, ter que declarar... foi un momento complicado, no político e no persoal», revela. Finalmente fue absuelto, y el mal trago quedó en un recuerdo amargo.