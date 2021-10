Del prejuicio al orgullo: ¿Por qué se reivindica la «Galicia profunda»?

Beatriz Busto argumenta que la expresión de la magistrada viene de fuera, pero termina alimentándose dentro. «O estereotipo chega de fóra, dunha persoa do mundo xudicial nun territorio estrano e cunha imaxe prexuizosa do que é Galicia, ignorante dunha realidade social e cultural e cunha perspectiva de clase que habería que analizar, porque remite aos cartos e ao poder do posto de traballo do pai», pero que una vez llega a la comunidad, el cliché se acaba acentuando con la molestia y rabia en las respuestas o con las imágenes de postal para defender esa Galicia rural. «Tratando de axudar a reventar o estereotipo, publícanse fotos cun profundismo tremendo e escuridade, cunha constante alusión á beleza galega, como se Galicia non puidese ser fea e punto!», ríe la antropóloga.

Y de ahí parte también el esfuerzo por otorgar una nueva connotación a las palabras de la jueza. Las respuestas que asumen ser parte de esa Galicia profunda son «moi potentes», entiende la doctora, ya que recogen el insulto y «devólveno con humor e ironía, rínse desa apreciación estereotipada».