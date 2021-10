El PP no se plantea por ahora romper su coalición con Jácome pese a la querella de la Fiscalía

Aquella investigación acabó siendo archivada provisionalmente y la ruptura duró ocho meses. Los populares decidieron volver al gobierno y se mantuvieron en él pese a que, a los pocos días de su regreso, la Audiencia Provincial ordenó reabrir el caso. Y tampoco ahora se plantean reconsiderar su pacto con Jácome pese a que, tal y como remarcó el portavoz del PSOE en el Concello de Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, en estos momentos es la Fiscalía la que acusa. «Un feito tan serio como desviar fondos públicos para fins particulares só pode pasar desapercibido para o PP, que está acostumado a malversar o caudal político da provincia e da cidade», dijo el líder socialista, que anunció que buscará la complicidad del resto de los grupos de la oposición para exigir la devolución al Ayuntamiento del dinero supuestamente malversado.

Luis Seara, del BNG, también señaló a los populares. «Que se pronuncien sobre se manteñen necesario restablecerlle a honra a Jácome, como dixo un dirixente do seu partido, ou polo contrario rachan definitivamente con el», les pidió. «Se é legal o que el fai co diñeiro do grupo municipal, esteticamente desde logo non o comparto», dijo por su parte José Araújo, de Ciudadanos. Finalmente, uno de los díscolos de DO que denunció al alcalde en su día, Miguel Caride, se mostró satisfecho: «No denunciamos porque sí. No queríamos ser cómplices».