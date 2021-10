Tráfico presiona a las ciudades para erradicar los patinetes de las aceras

Patinete eléctrico circulando este martes por una acera de Santiago. PACO RODRÍGUEZ

Una campaña informativa intensiva con el lema No pasan y una petición de esfuerzo a las policías locales. Esa es la forma que ha elegido la Dirección General de Tráfico para recordarles a los alcaldes de las ciudades que los patinetes eléctricos y las bicicletas no pueden circular por las aceras, una infracción sancionable con 200 euros. Un recordatorio para los responsables municipales y para los ciudadanos en general, sean usuarios o no de estos vehículos de movilidad personal (VMP). El director general de Tráfico, Pere Navarro, lo dejó claro en el último Encuentro de Ciudades celebrado en Zaragoza. «Queremos crear presión social», explicó. Con publicidad en medios de comunicación, en autobuses, en vallas y en las redes sociales. Se trata de que todo el mundo tenga claro que esos vehículos de movilidad personal no pueden ir por la acera y que su único sitio para desplazarse es la calzada. El objetivo es que lo sepan todos, tanto los usuarios de patinetes eléctricos como los peatones, a los que la DGT concede la exclusividad de la acera.

Es la presión social a la que se refiere el director de Tráfico, «porque esto no funciona poniendo un policía detrás de cada patinete». De todas formas, Navarro sí pide «un esfuerzo» a los policías locales, los más cercanos al ciudadano y los principales protagonistas de la vigilancia del uso de los vehículos de movilidad personal en las ciudades. La DGT ha aprobado un marco básico para la circulación de los patinetes con la modificación del Reglamento General de Circulación, en la que se establece que los patinetes eléctricos tienen la consideración de vehículos, por lo que sus usuarios deben cumplir las normas de circulación como los conductores de coches o de motos. Es decir, que además de no poder desplazarse por las aceras, están obligados a someterse a las pruebas de alcoholemia y de drogas y no pueden llevar auriculares ni utilizar el teléfono móvil mientras conducen.

Ni patinetes ni bicicletas, la acera es para el peatón José Manuel Pan

Pero en la DGT saben que la realidad es otra. «No todos los usuarios respetan esas normas, algunos por mero desconocimiento», aseguran fuentes de Tráfico. Y reconocen que «es habitual ver patinetes circulando por las aceras, un comportamiento que no solo genera quejas de los ciudadanos, sino que además es peligroso para los peatones y ya ha provocado accidentes».