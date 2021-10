Los candidatos a las primarias del PSdeG pactan celebrar un debate con tres bloques, pero lo fijan a las once de la noche

Los dos candidatos que compiten en las primarias por hacerse con las riendas del PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero y Valentín González Formoso, acordaron este martes celebrar un único debate para contrastar sus propuestas para el partido, aunque los compromisos que ya habían asumido ambos en la campaña interna obligará a encajar el cara a cara hoy a las once de la noche.

El debate se celebrará en la sede central del PSdeG, en la compostelana rúa de O Pino, y girará en torno a tres bloques. El primero lleva como título O PSdeG como instrumento ao servizo da sociedade, al que seguirá un segundo apartado centrado en la reactivación económica y las políticas sociales. El epígrafe del último bloque es As propostas para a Galicia do presente e do futuro. Cada candidato contará, además, con un turno de presentación de dos minutos, así como con una intervención de cierre de un minuto.

El cara a cara entre el actual secretario xeral del PSdeG y el presidente de la Diputación de A Coruña será retransmitido por streaming en las redes sociales del partido y lo moderará la periodista Carmen Chao, quien ya desempeñó este mismo papel en el debate celebrado en el marco de las primarias del 2017, en la que Gonzalo Caballero se alzó con la secretaría xeral tras imponerse a Díaz Villoslada.