La Xunta avalará el 15 % de los créditos a los menores de 35 años que compren vivienda

Por otra parte, la Administración gallega inyectará un total de tres millones de euros para paliar los daños de los ataques de la fauna silvestre en el sector agroganadero, una apuesta por superar el «escenario de incerteza que provocou o Goberno» al incluir al lobo en el régimen de protección especial.

En materia de territorio, los tres organismos con competencias (Dirección Xeral do Territorio, Instituto de Estudos do Territorio y la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística) gestionarán un total de 26 millones enfocados a responder a la «nova cultura do fermosismo», que permita recuperar y dar valor a los elementos que se encuentran en el paisaje gallego.