«Os coidadores sabemos o que é o amor con todas as letras»

«Tivo unha morte moi coidada, a que eu desexaba para ela»

Aprendizaje y amor «a lo bestia»

De aquella experiencia, y del cuidado posterior de su tío abuelo, Sandra obtuvo satisfacción y un enorme bagaje de conocimientos que llevó incluso al terreno profesional, ya que acabó siendo directora de una residencia y de un centro de día para enfermos de alzhéimer. Pero también conoció a muchas familias cuidadoras que la han dejado marcada. «Que capacidade tan brutal de aprendizaxe teñen as familias coidadoras! Que capacidade de adaptarse ao ritmo tan duro que esixe! E moitas cun problema grave, que é ter que facer números para poder afrontar esa decisión de coidar no domicilio. Todos eses esforzos, eses coidados dentro da casa non se ven, están na sombra, pero ningún país podería soster os niveis de calidade de vida que ten sen a figura dos coidadores. Por iso queremos que se saiba o que facemos», reivindica.

Su vivencia, la de otros cuidadores y las que ha leído en el libro del que forma parte su relato le dejan clara a Sandra una cosa: «Os coidadores sabemos o significado que ten a palabra amor con todas as letras, entendemos o amor "a lo bestia". Porque se non hai ese amor de verdade, é imposible estar aí ao pé do canón coidando como eles se merecen. A min que non me falen de amor romántico, que eu xa coñezo o de verdade», bromea, al tiempo que su voz se entrecorta de emoción.