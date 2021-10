Gonzalo Caballero reclama a González Formoso que «deixe de escapar» y se siente a un debate y este pide el voto para acabar «co conformismo» en el PSdeG

Gonzalo Caballero, candidato a la reelección de la secretaria xeral del PSdeG, en un encuentro con la militancia de Cervo

A menos de una semana de las primarias en el Partido Socialista de Galicia (PSdeG-PSOE), que son el próximo sábado, los candidatos apuran los encuentros con los afiliados y marcan sus diferencias. Por una parte, está Gonzalo Caballero, actual secretario xeral de la formación y por la otra, Valentín González Formoso, alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña. En la jornada de hoy, el candidato a la reelección retó nuevamente al aspirante a un debate abierto: «En democracia, en primarias, hai que debatir, hai que contrastar as propostas. Eu teño un proxecto de esquerdas, galeguista, un proxecto para gañar dentro e fóra (...) e o outro candidato ten que afrontar os debates electorais, deixar de escapar dos debates porque asi fortalecemos a democracia e elexiremos o mellor PsdeG».

Valentín González Formoso -segundo por la izquierda-, aspirante a secretario xeral del PSdeG, en un encuentro con militantes en Vilagarcía Martina Miser

Pero Valentín González hacía caso omiso y pedía el apoyo de la militancia de Vilagarcía para su proyecto «fronte o conformismo e resignación dun PSdeG que está no furgón de cola». Recalcaba que «considerar que Galicia está adscrita ideoloxicamente ao PP é algo que non compartimos miles» de socialistas, y que es una «reflexión desmotivadora non só para o PSdeG, senón para unha Galicia que demanda un partido socialista forte como alternativa a Núñez Feijoo».

Formoso se refirió a la última encuesta de Sondaxe para La Voz de Galicia —que daba mayoría absoluta al PP en Galicia y relegaba al PSdeG a la tercera fuerza política— para mostrar su preocupación: «Esta enquisa avala a nosa idea de que é necesario un cambio, un novo pulo para que o PSdeG recupere o lugar que lle corresponde en Galicia». En cambio, Caballero hablaba de «ilusión e apoio crecente dunha militancia que defende a camiseta socialista».