Galicia, preocupada por que la luz y la crisis de los materiales lastren la recuperación

Pesimismo en BNG y VOX

La mirada política respecto al horizonte económico no es homogénea estimando el bloque al que se adscriben los encuestados. Son los votantes de Vox y BNG en las elecciones autonómicas del 2020 y en las generales del 2019 los que peor ven el panorama. Los votantes de la formación de Abascal optan en un 94 % por apuntar al estancamiento en el crecimiento económico de la comunidad, lo mismo que los electores nacionalistas lo hacen hasta en un 73,1 %, como es destacable que las personas preguntadas que votaron a Más País no dan opción a otra circunstancia que no sea la del parón. Los que eligieron las papeletas de Unidas Podemos, Ciudadanos y el PP confían en cambio en que la recuperación económica aún no haya llegado a su fin. Los que escogieron en las autonómicas y en las generales la papeleta socialista se muestran menos optimistas que los que se decantaron por las listas populares.

Segmentando las respuestas por edades, el grupo de 45 y 64 años es el que más cree en la teoría del parón del crecimiento y los de 30 a 34 donde mayor es el porcentaje de los que estiman que Galicia seguirá hacia arriba.