Estudiantes y autónomos ven la economía gallega mejor que la de otras comunidades

Carlos Punzón

Del temor a la pandemia al miedo a un nuevo frenazo económico. La lenta salida de la crisis causada por el coronavirus se ha topado de frente con los incrementos del precio de la electricidad, la escasez de materias primas por la crisis de los microchips y los problemas logísticos, frentes que llevan a la mayoría de los gallegos a pensar que va a haber que echar el freno una vez más.

El barómetro de otoño elaborado por el Instituto Sondaxe para La Voz de Galicia refleja que dos de cada tres gallegos están convencidos de que la subida generalizada de precios y las dificultades en el suministro de materias primas frenará en Galicia la recuperación económica iniciada con la salida de la crisis del covid. Son un 66,9 % los que se declaran abiertamente pesimistas, frente a un 18,8 % que confían en que la remontada económica no se trunque y que no serán necesarios nuevos ajustes en el gasto. Casi un 12 % confiesa su incertidumbre al optar por decir que no sabe qué ocurrirá en el nuevo escenario económico e industrial que abre la escalada de precios y los parones en destacadas industrias de la comunidad por falta de componentes y materiales.