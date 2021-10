Caballero lanza su programa y Formoso toca la tecla del rural

C. ToimilX. A. Soler

Era el día de presentar el proyecto de Gonzalo Caballero para el PSdeG, así que este sábado el local de las asociaciones de Cornes, en Santiago, se visitó de fiesta. Banderas gallegas, rosas rojas, cartulinas con lemas a favor del aspirante a revalidar la secretaría xeral. Ambiente de elecciones autonómicas para el ecuador de las primarias. Sonaban alto el Miña terra galega, Fai un sol de carallo y otros hits de los ochenta cuando, a la señal, se apaga todo y tras un breve silencio se escucha: «Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao...».

Así irrumpe Caballero en el acto, agitando la mano como un maestro de orquesta, antes de tomar la palabra: «A ver, vamos poñer a música outra vez». Y suena de nuevo el himno de los partisanos tan popularizado por la serie La casa de papel.

No tardó el aspirante en entrar en materia, declarando su «orgullo socialista» y desgranando su proyecto sustentado en cuatro ejes: izquierda, galleguismo, feminismo y ecologismo. «Somos a esquerda», repitió una y otra vez a modo de letanía, para apostar por las políticas públicas y por «confrontar coa dereita», pues en el PSdeG que anhela -dijo- no ha lugar para la «connivencia co PP de Feijoo», que atribuye a su rival, González Formoso.