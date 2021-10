La atención primaria y la hospitalaria siguen lejos de obtener una buena valoración

Agos Iglesias

La encuesta trimestral de Sondaxe recoge cómo la sanidad -que no el covid- se ha convertido en uno de los primeros desvelos ciudadanos, después del paro y la precariedad laboral. Se ha superado la emergencia sanitaria, pero no se ha vuelto a la normalidad sanitaria. No por completo. La sanidad arrastraba problemas que la pandemia puso más al descubierto, y los ciudadanos no parecen dispuestos a asumirlos cruzados de brazos. Y en esa gran bolsa general, hay dos aspectos en los que se pone el cartel de «pendiente de mejora urgente»: la atención primaria y la atención hospitalaria en los centros del Sergas. Los gallegos les dan una nota que se queda lejos de una buena valoración. La primera, es decir, el servicio sanitario básico de los centros de salud, obtiene de media un 5,7, unas décimas por encima del aprobado. La nota para la segunda, esto es, la atención que se presta en los hospitales, se queda algo por encima, en el 6,34 sobre 10.

Conviene apuntar que la encuesta se realizó dos semanas después de que el Sergas reabriera la presencialidad tras varias semanas de demanda social. Los resultados, atendiendo a las respuestas dadas a Sondaxe, no parecen ser del todo satisfactorios.

Si se mira la letra pequeña de la encuesta, es la población más joven la que se muestra más disconforme con el funcionamiento de esos servicios, dando a ambos un aprobado muy justo; en el otro lado, los consultados por encima de los 65 años, que dan a estos servicios básicos la calificación más generosa, en cualquier caso nunca superando el notable raspado (un 7).