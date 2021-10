Escasez y mala calidad en los pisos para estudiantes de Santiago ante la migración de viviendas para uso turístico

Disparates inmobiliarios: pisos minúsculos a precios estratosféricos paula avendaño / m. m.

Dentro de esta escasez el mercado estudiantil tiene que hacer frente a otra circunstancia: la calidad de los pisos estudiantiles es inferior. El asunto podría simplificarse en la pescadilla que se muerde la cola: los estudiantes exigen mayor calidad en los inmuebles y los propietarios no hacen mejoras porque argumentan que no los cuidan. Lo único que no es negociable es que los pisos no cumplan con las calidades mínimas de habitabilidad.

Además, el alza de precios lleva a los universitarios a trasladarse a O Milladoiro, así como a acabar aceptando pisos que, aunque tengan desperfectos, se adaptan a la limitada capacidad económica de los estudiantes. Es el caso de Paula López y Andrea Blanco, las dos chicas a las que casi se les cae encima el techo del salón de su piso de alquiler. Llevaban tres años viviendo en un inmueble que presentaba deterioros, pero su precio, 550 euros mensuales más gastos -a repartir entre cuatro universitarias-, les motivaba a seguir en él. Ahora intentan buscar un alojamiento que no les cueste mucho más que ese importe, en un momento en el que el mercado estudiantil se da por cerrado.