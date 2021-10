Las aerolíneas obvian al AVE y ofrecerán más vuelos a Madrid cuando se estrene

Zona de salidas del aeropuerto de Santiago Sandra Alonso

Las tres aerolíneas que vuelan entre Galicia y Madrid no dan ningún paso atrás ante la llegada del AVE. Iberia, Air Europa y Ryanair no solo no reducen su número de vuelos a partir de enero, sino que tienen ya a la venta más frecuencias que ahora a Barajas desde Santiago, A Coruña y Vigo.

Los portales de las tres compañías ofertan en total para la semana que viene 101 vuelos de ida a Madrid y llegan a 113 en noviembre, con la temporada aérea invernal recién iniciada. Para la semana de mitad de mes de diciembre, ajena a puentes y festividades por tanto, llegan a 119 los aviones semanales en la misma relación. Y en enero, cuando se da por descontado que el AVE ya funcione en su primera fase y sitúe a Santiago a 3 horas y 20 minutos de la capital de España, a 3 y 51 a A Coruña y a Vigo a 4 horas, habrá 122 vuelos semanales en dicho eje, los mismos que en febrero. Para marzo se venden ya 120 relaciones de Galicia a Madrid, pero en abril, con el inicio de la temporada aérea estival, los vuelos programados desde las tres pistas de la comunidad hacia Barajas llegan a nada menos que a 155 por semana, según los citados portales web de las compañías.

La competencia del tren se hará aún más fuerte a partir del verano, cuando los trenes Avril entren en funcionamiento y permitan recortar 20 minutos más al viaje.