Estos son los nombres más comunes de los bebés nacidos en Galicia

En el caso de las niñas, Noa, Sara y Sofía son los tres nombres más frecuentes durante la última década. Se popularizaron también Valentina, Vera, Candela o Martina, que hasta entonces no aparecían entre los veinte más utilizados. Antes de los años treinta, María, Carmen y Josefa ocupaban el top tres. Había nombres entre los veinte primeros que se terminaron perdiendo con los años, o ya no se utilizan tanto, como Antonia, Josefina, Francisca Emilia. Hasta los años setenta no hubo grandes cambios, ya que fue entones cuando se empezaron a emplear nombres como Mónica, Silvia o Raquel.

