Feijoo y Moreno pactan unos «principios comunes» para reformar la financiación autonómica

María José López

Andalucía y Galicia han acordado esta mañana en Sevilla unos «principios comunes» recogidos en 14 puntos para la reforma del nuevo modelo de financiación autonómica. Juan Manuel Moreno Bonilla y Alberto Núñez Feijoo apuestan por la multilateralidad, y no la bilateralidad, de forma que no haya territorios que puedan negociar en solitario con el Estado, y siempre bajo los principios de igualdad, impulsando un sistema que se defina en función de las personas «y no para los territorios», según las declaraciones de los dos presidentes autonómicos del PP.

En su exposición posterior, los dirigentes deslizaron que entre ambas comunidades existen diferencias «de ponderación» que no deben «empañar» esas bases comunes que reclaman para abrir la negociación, apuntó Feijoo. Es conocida la posición de Galicia, que reclama un modelo que asuma el coste real de los servicios, teniendo en cuenta el encarecimiento que se produce en aquellos territorios con población envejecida o dispersa. En esta línea están otras siete comunidades con el objetivo de fijar posiciones comunes. Andalucía, en cambio, está alineada con otras comunidades más dinámicas demográficamente como la valenciana, gobernada por los socialistas, o Murcia, también con un presidente del PP. Moreno, por su parte, ha coincidido en que es necesario mejorar la financiación de las comunidades y que debe basarse en la igualdad «plena para 47 millones de españoles».

En esa declaración conjunta, también exigen que el nuevo modelo sea el fruto de consenso «respetuoso con las legítimas demandas de todas las comunidades» y sirva para garantizar servicios equitativos a todos los españoles, «con independencia de donde vivan». De manera particular, solicitan la corrección de los déficits de financiación que presenta el modelo actual con la incorporación de mayores recursos al sistema, y la evaluación específica del gasto sanitario tanto en el presente como en el futuro.