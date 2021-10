Los peajes en las autovías abren una nueva brecha en el seno del Gobierno

ALBERTO LÓPEZ

La campaña emprendida por el Ministerio de Transportes para defender la implantación de peajes en las autovías de la red del Estado ha desencadenado una disputa pública entre los dos socios del Gobierno central. Como antes lo propició la ley de vivienda, la reforma fiscal, la política migratoria, la gestión del incremento del precio de la electricidad o los disturbios generados tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, el cobro que el Ejecutivo se ha comprometido a acometer como muy tarde en el 2024, ha hecho saltar a Unidas Podemos para desmarcarse del PSOE en lo que considera es un impuesto que perjudicará a los trabajadores.

«No hay acuerdo sobre esto y por lo tanto no va a pasar», escribió ayer en Twitter el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que ya reaccionó en las redes sociales la tarde antes a la advertencia de la ministra de Transportes de que «no queremos demorar» la puesta en marcha de dichos peajes. «Que quede claro: nosotros no apoyaremos ninguna medida que haga pagar a la gente trabajadora. O se mantienen gratuitas, o se eximen del pago a rentas bajas y medias, a transportistas y otros profesionales», escribió en sus mensajes Echenique, que cree en todo caso que la propuesta no es más que «un globo sonda».

Unidas Podemos ya había manifestado en mayo en el Congreso que el cobro de peajes en las autovías «no toca en estos momentos», como dijo el diputado Rafael Mayoral. La formación socia de Gobierno solo se mostró dispuesta a considerar que la tasa tuviese una filosofía basada en la progresividad para gravar a grandes empresas con flotas de vehículos de gran tonelaje y, en el ámbito particular, a vehículos de gran cilindrada o contaminantes, solo cuando el desplazamiento no fuese por motivos laborales, estudios u actividades esenciales.