Galicia ya gasta más en los peajes en la sombra de las autovías que en obra nueva en la red viaria

Autovía de O Salnés (AG-41), una de las seis vías de alta capacidad financiada con peajes en la sombra MARTINA MISER

En pleno debate sobre el pago por el uso de las autovías, los presupuestos de la Xunta reflejan que la inversión en nuevas carreteras y autovías se encuentra lastrada por dos factores: los cánones que se abonan a las concesionarias de seis autovías autonómicas para que los usuarios no abonen una tasa por utilizarlas (los denominados peajes en la sombra o invisibles), y los gastos en conservación y seguridad vial en la red autonómica. Así, la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través principalmente de la Axencia Galega de Infraestruturas, ha dispuesto dos partidas que suman 79,6 millones (frente a los 76,9 del año pasado) para abonar las obligaciones con estas empresas. De los cinco grandes ámbitos de inversión este es el que se lleva la partida más abultada, por delante incluso de la conservación de la red y las acciones de seguridad vial (66 millones) y muy por encima de las inversiones en obra nueva en carreteras (49,1 millones).

La partida presupuestada para los peajes en la sombra -mutualizado en todos los contribuyentes aunque no usen esas autovías- no tiene por qué agotarse en el 2022. Se prevé una cierta holgura financiera porque es necesario compensar a las empresas por la pérdida de tráfico. En los últimos años se ha situado en un gasto real cercano a los 56 millones de euros, que sigue siendo superior a la inversión corriente en infraestructuras y a la nueva orientación del departamento que dirige Ethel Vázquez, consistente en gastar más dinero en movilidad sostenible. En este ámbito, que incluye la digitalización del transporte, el plan de paradas seguras y el de sendas peatonales, entre otros, la consellería invertirá 34 millones. Desde el 2009, la Xunta se ha gastado más de 500 millones en peajes en la sombra, una factura que no ha parado de subir, pues en ese año el desembolso apenas superaba los 23 millones.

Las autovías se convierten en un artículo de lujo pablo gonzález

Respecto a los nuevos proyectos viarios, el que se lleva la partida más importante es la vía Ártabra (12 millones), concretamente la conexión de la N-VI con la AP-9, en el área metropolitana de A Coruña. La siguen la vía de altas prestaciones entre Tui y A Guarda (10,75 millones), la conversión en autovía del eje Nadela-Sarria (7,9) y la vía de alta capacidad de la costa norte (7,5), entre otros proyectos.