La Xunta modifica 27 leyes a través de la letra pequeña de los Presupostos

Atención primaria

La modificación de la Lei de saúde de Galicia plantea «unha serie de medidas extraordinarias» en materia de planificación y ordenación de recursos humanos para fortalecer la atención primaria en Galicia. Se propone la creación de una categoría profesional que permita la prestación conjunta, tanto en ordinaria como en PAC, de médicos de familia para paliar «o déficit de persoal médico dispoñible para servizos asistenciais en atención primaria». Los Presupostos argumentan aquí que, en los próximos cinco años, el relevo generacional de personal médico de familia no está garantizado: «O persoal en formación que rematará a súa especialidade de medicina familiar e comunitaria o próximo ano e os catro seguintes, non serán suficientes para cubrir as necesidades asistenciais en atención primaria».

«As funcións desta categoría profesional desenvolveranse coas regras especiais en canto aos lugares de prestación do servizo, dispoñibilidade e xornada, que particularizan as súas especificidades», continúa el texto, mencionando el documento Por unha atención primaria vertebradora do sistema, en el que profesionales del sector señalaban unas pautas básicas para reformarla.