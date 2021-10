Publicado el primer plan de igualdad del Sergas

Tres médicos en una foto de archivo ALBERTO LÓPEZ

El Diario Oficial de Galicia publica este miércoles el primer plan de igualdad entre hombres y mujeres en el seno del Servizo Galego de Saúde (Sergas). El documento, que fue pactado en la mesa sectorial de negociación entre la Consellería de Sanidade y los sindicatos el pasado 13 de julio, incluye 59 medidas que buscan hacer efectiva la igualdad entre trabajadores de uno y otro sexo y corregir posibles desequilibrios.

El plan enumera cuatro objetivos generales. El primero de ellos, «promover a igualdade de xénero na organización para acadar a igualdade real no trato e de oportunidades entre mulleres e homes». El segundo, «diminuír desigualdades e desequilibrios que, mesmo sendo de orixe cultural e social, poidan producirse». El tercero es «formar, informar e sensibilizar sobre igualdade de trato e oportunidades, e sobre as necesidades específicas das mulleres e os homes». Y el cuarto supone «vixiar de forma especial a discriminación indirecta, entendendo por esta a situación en que unha disposición, criterio ou práctica, aparentemente neutro, pon unha persoa dun sexo en desvantaxe fronte a persoas do outro sexo».

Para lograrlo, se prevé actuar en seis grandes ejes: por un lado, el acceso al empleo público y la provisión de plazas; por otro, sobre las condiciones de trabajo y promoción profesional; también se incidirá en lo que toca al tiempo de trabajo, la corresponsabilidad y las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral; en la atención a las situaciones de especial protección por violencia de género, acoso sexual y discriminaciones por razón de sexo, orientación u identidad sexual; se trabajará en el campo de la formación, información y sensibilización; y también se adoptarán medidas transversales para integrar el principio de igualdad en la organización.