Los presupuestos autonómicos para el 2022 son «de rutina» y «propaganda» para el BNG y «austericidas» para el PSdeG

PACO RODRÍGUEZ

Los dos partidos de la oposición han coincidido en rechazar el proyecto de presupuestos autonómicos para el 2022 presentado este miércoles en la Cámara gallega. Un rechazo que, previsiblemente, se plasmará en sendas enmiendas a la devolución, cuando las cuentas lleguen a su tramitación parlamentaria.

En concreto, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha insistido en que no son las cuentas que Galicia necesita para la recuperación, y evidencian que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, «insiste en pensar Galicia en pequeno, cando máis se precisa pensar en grande».

Para la nacionalista, las cuentas autonómicas están acompañadas de mucha «propaganda» que, sin embargo, no tapa que son «uns orzamentos de rutina, que ignoran que hai que superar a maior crise social e económica en tempos de paz, e que non toman nota das leccións que deixa a pandemia nin no económico, nin no sanitario, nin no social». Respecto a una de las medidas más destacadas por el Ejecutivo autonómico, la rebaja del IRPF, consideró que supone un «regalo fiscal» para las rentas altas, pero «irrelevante» para las familias y trabajadores que viven de una nómina.