La Xunta batirá el próximo año su récord presupuestario: 11.627 millones de euros

El BNG cree que son unas cuentas «timoratas» y el PSdeG las ve «desnortadas»

A la espera de conocer el detalle de las cuentas del 2022 para Galicia, los primeros datos no invitan a que la oposición sea benévola con ellas. «Non é o que precisa Galiza diante das necesidades que deixou a pandemia», valoró la parlamentaria del BNG Noa Presas. Pone como ejemplo de ello el incremento total de gasto, que «en termos brutos é ridículo, menos do 1 %, co que está subindo o IPC». «Son uns presupostos timoratos», concluyó la diputada, unas cuentas que no permitirán, dijo, abordar las mejoras precisas en sanidad y política social.

Para el portavoz del grupo socialista, Gonzalo Caballero, la política económica de la Xunta está «desnortada», Reclamó que los presupuestos se centren en el «reforzo dos servizos públicos, a modernización da economía e a xeración de emprego de calidade» con más gasto.