Un único médico de guardia en el PAC de A Parda: «Hubo casi cien pacientes, algunos llegaron a esperar siete horas, otros se fueron al hospital»

López Rosell participando este lunes en una protesta de trabajadores de los PAC del área sanitaria pontevedresa CAPOTILLO

Javier López Rosell (A Coruña, 1990) es médico de familia en la sanidad pública. Tiene un contrato de continuidad y consulta en el centro de salud Virxe Peregrina de Pontevedra, con dos guardias al mes. El pasado viernes, cuando todavía estaba de vacaciones, recibió una notificación vía SMS para hacer una guardia obligatoria de 17 horas en el PAC de A Parda, también en la ciudad, el sábado, 16 de octubre. Tras hablar con personal le dijeron que ese día iba a faltar un médico de tarde.

—Su sorpresa fue que la ausencia afectaba a dos facultativos, no a uno.

—Sí, cuando llegué a las tres de la tarde me enteré de que iba a estar yo solo, y ya había 13 pacientes esperando que llevaban unas dos horas porque por la mañana también faltó otro médico. Como nadie me llamaba, llamé yo a la supervisora de guardia y me dijo que no se podía hacer nada.

—¿Cómo fue esa guardia de 17 horas en solitario, de 15 a 8 horas?

—Hubo personas que llegaron a esperar siete horas. Hubo casi cien pacientes aunque se fue gente al hospital Montecelo, con buen criterio, debido a la espera. Conmigo había dos enfermeras e intentamos priorizar, pero fui atendiendo como pude, sin cambiar mi forma de trabajar. Claro que se prolongaron las esperas, pero tratamos a pacientes y es una cosa muy seria.