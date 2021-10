El Sergas crea una nueva categoría de médico de familia para centros de salud y PAC

Centro de salud de Os Mallos, en A Coruña ÁNGEL MANSO

La Consellería de Sanidade incluirá en el proyecto de Lei de Medidas para el 2022 y en la Lei de Orzamentos la creación de una nueva categoría profesional de facultativo en atención primaria, que trabajará tanto en los centros de salud como en los puntos de atención continuada (PAC) haciendo guardias. La Xunta negociará las condiciones de esta figura con los sindicatos en la mesa sectorial y los médicos que asuman estas plazas serán retribuidos en base a estas condiciones singulares.

Con esto el Sergas quiere paliar el déficit de médicos de familia que hay en Galicia, porque estos profesionales asumirían tanto tareas de centro de salud como de urgencias extrahospitalarias. Actualmente ya hay facultativos que hacen un trabajo similar, los que tienen el llamado contrato de continuidad, pero Sanidade ha decidido crear la categoría profesional, lo que supone que formarán parte de la plantilla estructural y de las ofertas públicas de empleo. Ahora mismo hay médicos de familia de centros de salud que hacen guardias voluntarias en el PAC -no a la inversa-, pero no forma parte de su trabajo habitual. Serán nuevas plazas, por lo que los que ahora están asignados a centros de salud o PAC no se verán afectados.

En principio todas estas medidas para paliar déficit de profesionales serán transitorias y durarán cinco años. También se crea la categoría de dietista-nutricionista, profesionales que podrán incorporarse a atención primaria y a las áreas de endocrinología de los hospitales.