Los presupuestos en formación para el empleo crecerán un 50 % en el 2022 y contra la violencia de género, un 20 %

Reunión extraordinaria del consello de la Xunta de ayer lunes sobre los presupuestos del año próximo XOAN A. SOLER

A la espera de que mañana se presenten los presupuestos autonómicos para el 2022 en el Parlamento, las distintas consellerías van desgranando algunos detalles de sus cuentas para el año próximo.

La conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, por ejemplo, ha revelado este martes que las cuentas de su departamento crecerán un 9,2 % más que la media de las de la Xunta. Así, la formación para el empleo aumentará un 50 %, y el área de empleo, trabajo autónomo y economía social lo hará un 40 %. Por su parte, el área de igualdad en conjunto crecerá un 14 %, con un aumento del 20 % en la lucha contra la violencia de género y de otro tanto en el programa Emega para el emprendimiento femenino.

El conselleiro de Educación, por su parte, ha destacado que su departamento gestionará el presupuesto «más elevado da súa historia», casi 2.753 millones de euros, y con un crecimiento del 20 % en las partidas de inversión. Durante una visita al Centro Integrado de FP As Mercedes, en Lugo, Román Rodríguez ha considerado que las cuentas del 2022 «permitirán, sobre todo, afrontar os novos retos da educación do futuro centrados no desenvolvemento de destrezas e competencias en ámbitos como a tecnoloxía e a innovación, o plurilingüismo e a atención á diversidade e a inclusión». Y proporcionarán las herramientas, ha opinado, para «dar un novo salto na excelencia». En el campo de la cultura, Rodríguez destacó la «importante aposta» por la preservación y rehabilitación del patrimonio cultural, con intervenciones importantes, por ejemplo, en la Muralla o la Catedral de Lugo.