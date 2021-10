El Gobierno acelera «con rotundidad» para poner peajes a las autovías

El guion que empleará ante la ciudadanía el Ministerio de Transportes se completa con la argumentación de que todos los ciudadanos ya pagan un canon por utilizar las infraestructuras de comunicaciones, las energéticas, las aeroportuarias, las ferroviarias, «y no tiene sentido que haya este vacío [sobre las carreteras] y que su mantenimiento y la conservación se sigan sufragando con los impuestos de todos los españoles, que tienen necesidades más urgentes como las políticas sociales», concluyo Vázquez.

Las intervenciones de Pardo de Vera y Vázquez fueron contestadas ya por la Xunta, a través de la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, para quien la posibilidad de que se cobre en la red viaria hasta ahora gratuita está fuera de lugar en este momento. «Teñen unha enorme présa por implantar o pago nas autovías o que é sorprendente cando non hai nin unha soa proposta concreta nin no Congreso, nin no Senado, nin foi abordado nas diferentes conferencias sectoriais coas comunidades autónomas», afeó. Ethel Vázquez manifestó que la Xunta está sorprendida por lo que calificó como «falta de diálogo e transparencia» justo en un momento en el que se registra una fuerte crisis en el sector logístico. «Pode non ser o momento máis oportuno ademáis dunha incoherencia importante ao falar do pago por uso cando se están a liberar peaxes en autopistas doutras comunidades autónomas», reprochó la conselleira.