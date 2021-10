La pandemia provocó que se hicieran 45.000 operaciones menos en Galicia en un año

La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) elaboró un informe con datos del Ministerio de Sanidad que estima que en el primer año de la pandemia 400.000 españoles que precisaban pasar por el quirófano no lo hicieron. Además, añaden, casi 460.000 enfermos más ni siquiera fueron incluidos en la lista de espera de cirugía por su especialista, al cancelarse y posponerse consultas de primaria, especialista y pruebas diagnósticas.

Pacientes que no acudieron

Las demoras y cancelaciones se produjeron mayoritariamente porque los servicios sanitarios se centraron en la atención al covid, pero también hubo casos en los que el propio paciente decidió no acudir a la consulta o incluso a una cirugía programada. La Consellería aseguró que en el año 2020 aumentó en relación al 2019 el porcentaje de intervenciones no realizadas por motivos derivados del paciente pero, eso sí, solo en las no urgentes, es decir, las de prioridad 2 y 3, mientras que en el caso de las cirugías urgentes, de prioridad 1, ese porcentaje no varió.