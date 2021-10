Feijoo solo cambiará la fecha de la reunión de presidentes autonómicos si lo quiere «la mayoría»

Lo que no quiso entrar a valorar el también líder del PP gallego fueron los motivos por los que los socialistas convocados al encuentro han dedicado los últimos días a sembrar dudas sobre las intenciones del encuentro, la oportunidad de su fecha, y vacilar, o incluso anular como en el caso de La Rioja, sobre su asistencia a la cumbre. Aventurar explicaciones sería, dijo, «una especulación». Pero sí insinuó que él no pide ni ha pedido permiso a su partido o a la dirección de Génova para mantener encuentros con otros líderes autonómicos. «No sé si otros necesitan solicitar autorización al partido, yo desde luego no lo voy a hacer», dejó caer, recordando que este tipo de reuniones se han venido celebrando en los últimos años con independencia de los colores de los gobiernos autonómicos, y que ya tuvieron lugar tanto bajo la presidencia de Mariano Rajoy como bajo la de Pedro Sánchez.

Encuentro de presidentes, no de partidos

En lo que sí coincidieron Núñez Feijoo y Fernández Vara fue en incidir en que, en todo caso, la cita de Santiago es un encuentro entre presidentes autonómicos, y no entre partidos, o secretarios generales de partidos, para abordar cuestiones como la financiación autonómica, en las que comparten preocupaciones e intereses. Un extremo que también sostuvo este lunes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien defendió la reunión multilateral convocada asegurando que se trata de una cita «muy importante», desvinculada de cualquier ideología. El objetivo, resaltó, «es que tengamos los fondos suficientes para los servicios importantes, la sanidad, la educación y las prestaciones sociales. (...) No nos estamos juntando para repartirnos bases militares», indicó, tras varias jornadas en las que desde distintos sectores, entre ellos algunos presidentes convocados, advirtieron sobre la posibilidad de que se pretendiese hacer un uso frentista del encuentro, para posicionarse contra el Gobierno central o contra alguna comunidad, como Cataluña.