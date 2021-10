Una experiencia Erasmus diferente: estudiar en el campus y vivir en una furgo

CÉSAR TOIMIL

Como le habían contado que Galicia era un lugar de grandes olas, Maxi siempre tuvo claro que traería consigo su furgoneta. Y no solo eso, sino que también viviría en ella. «Aquí puedo dormir, prepararme la comida... No me falta de nada, y con los 380 euros de la beca Erasmus me llega para mis gastos», cuenta Maxi, que es vegetariano y suele hacer la compra en comercios de productos ecológicos de la ciudad.

También asegura que no echa de menos la vida en un piso de universitarios, aunque para hincar los codos prefiere las salas de estudio del campus que su furgoneta. Y pese a que ama la libertad y las posibilidades de viajar que le ofrece su querida casa rodante, no descarta buscar una residencia fija si de repente llega el frío y la lluvia. «Si viene muy mal tiempo puede que busque un piso para compartir con otros estudiantes, pero de momento estoy bien en mi furgoneta y me parece un forma ideal para disfrutar de la vida y la naturaleza», concluye sonriente Maxi, que a finales de enero tiene previsto viajar por Andalucía antes de regresar a Alemania.