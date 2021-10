El día que Galicia decidió su futuro

La campaña empieza en 1979

Mientras Albor duerme, Xosé Luis Barreiro Rivas advierte al Gobierno Civil de Pontevedra -encabezaba la lista de AP en esta circunscripción- que si no adelantaba ya los resultados electorales se encargaría él mismo de darlos en una rueda de prensa. A todos los gallegos le sorprendieron aquellos datos, «absolutamente», añade Barreiro, pero quizá a él un poco menos. «Sería pretensioso se me poño humilde e digo que non sabía do que se falaba daquela», reconoce. Las crónicas de la época recogen que Manuel Fraga empezó la campaña antes que nadie y que se «recorrió toda Galicia». Pero la carrera hacia las primeras elecciones democráticas empezó dos años antes. Alianza Popular era un partido con poco prestigio a nivel nacional, centralista, vinculado al franquismo y con pobres resultados electorales. A Barreiro le encargan, en 1979, sacudirse de todo aquello y organizar estas siglas en Galicia.

Pausa para comer en una mesa electoral ALBERTO MARTI VILLARDEFRANCOS

«Para gañar esas eleccións», empieza el que después sería vicepresidente de la Xunta, «tombámonos cara o proceso organizativo». Se crearon juntas locales en todos los concellos. También en parroquias o núcleos importantes de cada municipio. Las compara con iglesias, cada una con su torre de campanario lo suficientemente alta como para que pueda ser vista desde el pueblo de al lado, y así sucesivamente hasta cubrir todo el territorio.