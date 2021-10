La decadencia de los juzgados de paz

Una figura que se renueva cada cuatro años a través del pleno

El juez de paz es, probablemente, el único actor en el complejo mundo de la justicia al que no se le exigen conocimientos previos sobre su funcionamiento. Es elegido por el pleno municipal que suele tener en cuenta su nivel de conocimiento de sus vecinos y el respeto que tienen hacia él. Fuentes judiciales señalan que no suele haber problemas en este proceso de elección.Más complejo es hallar al suplente, ya que se trata de un cargo sin gratificación fija y que debe cubrir cualquier ausencia del titular. Cuando el Concello no encuentra candidatos para el puesto, es el Tribuna Superior de Xustiza quien toma las riendas de la elección para no dejar ninguna plaza descubierta. En algún caso, esta busqueda se prolongó durate años. Si prospera la nueva ley, no habrá que elegir más.

«Es una labor apasionante»

«Si quiere que le diga la verdad, al principio era escéptico. Digamos que me vi atrapado. Pero luego me di cuenta de que se podían hacer muchas cosas y de que es una labor apasionante». Así habla Pablo Iglesias, 14 años como juez de paz de A Illa de Arousa y un convencido de la importancia de la figura que representa. Jubilado de la Marina Mercante, Iglesias tuvo un fugaz paso por la política hasta que recaló en el puesto que, admite, le molestaría que desapareciera: «Al quitarnos los juicios de faltas no perjudicaron mucho. A nosotros no, a los vecinos de los concellos donde hay juzgados de paz, porque ahora todo se soluciona con dinero. Antes, cuando podíamos resolver ese tipo de conflictos, los vecinos ahorraban ese dinero porque los jueces de paz interveníamos de una manera muy directa». Afirma este juez que en los pueblos pequeños, si las posiciones no están muy enconadas, «los conflictos se resuelven casi siempre entre vecinos si hay un hombre que acerca posiciones, media... Quitándonos esos juicios lo qe hicieron fue cargar con más trabajo a los juzgados de Primera Instancia».