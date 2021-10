García-Page no cree que Feijoo pretenda crear un «frente» por la financiación, pero no aclara si acudirá a la reunión de Santiago

García-Page con Núñez Feijo el mes pasado en el Foro La Toja Martina Miser

El anuncio hecho esta semana por el presidente de la Xunta sobre el encuentro que ocho líderes autonómicos tenían previsto mantener en Santiago el 2 de noviembre, con la financiación autonómica como uno de los temas sobre la mesa, sigue dando que hablar. Este sábado ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, uno de los convocados a la reunión, el que se ha pronunciado sobre el tema. El manchego ha explicado que la juntanza anunciada por Feijoo ««forma parte de un encuentro que se lleva a cabo desde hace años» y «no pretende crear ningún frente», algo que sí habían puesto en duda otros presidentes socialistas como el extremeño Fernández Vara o el asturiano Adrián Barbón. La presidenta riojana, Concha Andreu, también del PSOE, incluso declinó asistir a la reunión (en la que estaba prevista la participación de esta comunidad junto a las de Galicia, Extremadura, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria y Aragón), por entender que hay otros foros de acuerdo en España para abordar el tema.

Con todo, García-Page no ha comprometido de manera explícita su asistencia a la cita de Santiago (a pesar de que el viernes su vicepresidente, Martínez Guijarro, aseguró que su comunidad defendería un debate sereno en la reunión del próximo 2 de noviembre). Preguntado por los periodistas sobre si acudirá a la capital gallega, el presidente castellanomanchego ha respondido: «Nos vamos a poner de acuerdo primero». Lo que sí ha afirmado es que en este tema «lo que no valen son chantajes independentistas, las amenazas o los ultimátums». «Nosotros no estamos en frentes», ha aseverado.

Page ha hecho estas declaraciones en su llegada al Congreso Federal del PSOE que se celebra en Valencia. Consultado sobre si cree que al término del mismo habrá una posición común de los socialistas sobre la financiación autonómica, el líder manchego ha dicho que se hablará del tema, pero ha advertido que «los presidentes ponemos por delante los intereses de nuestra tierra. Se sea del PSOE o del PP, cada uno, cuando se tiene que sentar institucionalmente, defiende los criterios de interés para su región». Precisamente por eso, Page ha afirmado que también es difícil llegar a un acuerdo entre comunidades sobre el tema de la financiación autonómica. «Cuando se habla de dinero, no sé qué pasa que es casi imposible», ha remachado.