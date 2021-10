52 mujeres en Galicia llevan meses pendientes de cobrar las ayudas de pago único a víctimas de violencia de género

Foto de archivo de una marcha contra la violencia machista en Ribeira MARCOS CREO

Julia está a punto de cumplir los 35. Según una sentencia firme, fue maltratada por su exmarido, que tiene una orden de alejamiento. Ella se hace cargo de sus dos hijas menores, una de ellas con una discapacidad del 80 %, cuyas necesidades complican mucho que su madre encuentre un trabajo compatible con los cuidados que la pequeña requiere. Así que Julia está en paro y haciendo cursos. Recibe una manutención de 300 euros mensuales y una ayuda de 426 para los tratamientos de su niña, con los que las tres deben pagar vivienda, alimentación y resto de gastos, los médicos incluidos, asumiendo, por si fuera poco, las cuotas de una hipoteca y un préstamo bancario que ella y su expareja suscribieron, pero de los que él, ahora, no se hace cargo.

Durante un año, esta madre recibió una ayuda periódica mensual como víctima de violencia de género, que le daba derecho a doce meses de apoyo económico. Transcurrido ese tiempo, la ley estatal prevé otra ayuda, esta de pago único, destinada a las mujeres que han sufrido violencia machista y que tienen especiales dificultades para encontrar un empleo, como es el caso de esta gallega. Julia la solicitó a través de la Xunta -ya que es la administración autonómica la que se encarga de tramitar estos apoyos económicos, financiados con fondos del Gobierno central-. Y para alivio suyo, se la concedieron.

Pero llegaron los problemas. El dinero que tenía derecho a percibir, no llegaba. «Llamé a Igualdade y me dijeron que estaba aprobado, pero que no había crédito, no había fondos. Y que el pago se haría en quince días», explica la afectada. Dos semanas después, y ningún ingreso mediante, volvió a recibir la misma respuesta. «A ver si a finales de mes, me dijeron en una de las llamadas. Pero nosotras comemos todos los días. Y no le puedo decir al banco que me aplacen los cobros, si ni siquiera tengo un papel que diga que tal día voy a tener un ingreso», lamenta Julia.