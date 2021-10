Se vende palloza en Os Ancares por 200.000 euros

Óscar Cela

Ernesto Arias nació en una palloza de Piornedo, en el corazón de Os Ancares lucenses, en el concello de Cervantes. Todos los recuerdos de su infancia y primera juventud están vinculados a esta construcción prerromana y circular, construida con piedra y con techos en forma de cono, elaborados con paja de centeno. Ahora, a sus 65 años y aún en activo, Ernesto se ha visto forzado a poner a la venta su palloza, que tiene unos 300 metros cuadrados, por un precio de 200.000 euros: «Puxen o letreiro chorando, aquí queda boa parte da miña vida», lamenta.

Sobre los motivos que han desembocado en la venta, explica que no puede mantener la edificación, que es además un Bien de Interés Cultural (BIC). «Reteitala enteira custa polo menos 100.000 euros, polo que prefiro desfacerme dela que vela caer», argumenta el lucense.

Ernesto, que estuvo en Piornedo hasta los 15 años, ahora vive en Ponferrada, aunque la emigración lo llevó por distintos puntos de España. La palloza es lo que le queda de su herencia familiar: «Dóeme moito, e moi dentro do corazón, falar disto. Son as raíces dos meus antepasados, pero tamén as miñas», concluye.