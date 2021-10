Miguel Ángel Revilla confirma que irá a la reunión sobre financiación autonómica de Santiago

«Desde el primer momento he dicho que iba con la condición de que se hable nuestros problemas y que no se haga de esta reunión un frente contra nadie. Ni contra Cataluña ni contra Euskadi ni contra el Gobierno de España», ha confirmado Revilla, recordando que las comunidades invitados ocupan más de la mitad de España y tienen un 20 % de la población total, por lo que tienen que estar «en el mismo barco». A su juicio, todas ellas están «de acuerdo en la despoblación rural, en la financiación autonómica y en el lobo», acuerdos que quieren «plasmar en un documento, que no es un frente contra nadie», ha dicho el cántabro, que considera la reunión una defensa de intereses «más allá de la ideología de los gobiernos». «Lo importante es que estemos ahí, por lo menos, Galicia, Asturias, Castilla y León y Cantabria», ha apostillado.

Gonzalo Caballero insiste en que Feijoo quiere hacer «frentismo»

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha vuelto a acusar a Feijoo de «facer frentismo» a través del encuentro, «poñendo os intereses do PP por riba dos de Galicia», al plantear la reunión de una forma en la que «quería realizar unha fronte de conflicto co Goberno de España», algo en lo que, advirtió, «non vai caer o Partido Socialista». «Queremos o mellor para Galicia, pero non queremos que se utilice Galicia para facer política do lado de Casado», ha abundado.