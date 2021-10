Los sindicatos elevan por encima de las 6.000 las plazas que se podrían convocar en Galicia sin tasa de reposición

UGT maneja una cifra mucho más alta, teniendo en cuenta tan solo la necesidad de cubrir de manera estable vacantes en puestos que ya existen en el sistema sanitario gallego. «No primeiro ano en que se aplicaron as taxas de reposición, cando se limitou ao 10 % a cobertura de vacantes, sacáronse 440 prazas. Iso quere dicir que había 4.400 vacantes. Ese déficit, todas esas prazas que non se puideron ofertar nos anos en que a taxa estivo por debaixo do cen por cen, séguese a arrastrar. Pódense cubrir con interinos, pero non se puideron estabilizar», comenta Javier Martínez, responsable de Sanidade del sindicato, que además apoya su conteo en otra cifra, las 5.000 plazas que se ofrecieron en el último concurso de traslados del Sergas.

Desde el sindicato de enfermería SATSE, su secretaria autonómica Malules Carbajo reclama la resolución de ambas cuestiones. «Primero tenemos que estabilizar las plazas y luego ampliarlas, ambas cuestiones son necesarias para acabar con la precariedad del sistema sanitario gallego», explica. Eso supondría ofertar miles de plazas solo para el colectivo de enfermeras, ya que SATSE estima que el Sergas necesita más de 5.900 profesionales adicionales en esta categoría.