El sector ganadero ve viable convivir con el lobo con la nueva estrategia del Gobierno

Lobo ibérico Ana Retamero

El borrador de la estrategia para la convivencia de las actividades rurales con el lobo y su conservación, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica, ha provocado las primeras reacciones. Por un lado, la Xunta de Galicia logra que el Gobierno Central rectifique al anunciar nuevas ayudas para prevenir y paliar los daños del cánido. Sin embargo, explican técnicos y ganaderos que este borrador es el primero en fijar cantidades que faciliten la convivencia en el mundo rural. El Ministerio incluirá 20 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado del próximo año para financiar medidas preventivas y compensar los daños que se produzcan en todo el país. Aunque no precisa la cantidad que le corresponde a cada comunidad, al tener en cuenta la población de lobos que hay en Galicia (28,3 % del total) la cifra rondaría los 5,7 millones: tres para prevención y 2,7 para daños.

Por el momento, parece que el borrador agrada a ganaderos y expertos del sector, que lo definen como un punto de inflexión. «Xa non é unha estratexia do lobo, é unha estratexia para a convivencia, isto é fundamental para que haxa unha correcta xestión e protección da especie», sostiene el presidente de la Sociedade Galega de Pastos e Forraxes (SGPF), Joan Alibés. Como representante de ganaderos, señala que el foco está ahora puesto en el conflicto con la cría de animales, «algo que non pasaba no primeiro borrador. Neste, aportan uns matices importantes e xúntase cunha decisión ministerial de cara aos orzamentos. Agora si estamos na liña de Europa en canto a cartos», dice. Recuerda Alibés que Galicia estuvo cuatro años sin que la Xunta convocase ayudas para la prevención: «Foron decisións que fixeron unha greta no sector. Precisamos un apoio decidido e constante e agora, parece ser, o presuposto multiplícase por dez».

Estas son las nuevas ayudas que podrá recibir Galicia por daños del lobo maría guntín

La inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) prohíbe dar muerte, dañar o inquietar al animal. Sin embargo, Xabier Fernández Arias, ganadero que además imparte formación en prevención de ataques del lobo, considera que la nueva norma no influye demasiado en la situación del cánido: «Nos últimos anos, en Galicia autorizáronse poucas batidas e apenas se capturaron animais, foi unha cifra residual», recuerda.