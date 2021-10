Las inversiones de los Presupuestos en las grandes áreas de Galicia

La Autoridad Portuaria de Vigo prevé invertir 26 millones en obras. Las principales serán en materia de seguridad (4,7 millones de euros) y sostenibilidad (2,6). Habrá también 1,4 millones para el desarrollo de la terminal ro-ro de Bouzas y 3,4 para la plataforma logística.

A Coruña: el tren a Langosteira llega a los Presupuestos

La intermodal, Alfonso Molina y los muelles interiores también tendrán partidas en el 2022

Una de las obras más importantes para el desarrollo de A Coruña en los próximos años, la conexión ferroviaria al puerto exterior, cuenta con su partida específica y los fondos necesarios en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Esto supone una confirmación de que la actuación, todavía en proceso de tramitación administrativa, tiene el respaldo financiero necesario para empezar.

El proyecto, con un coste total estimado de 171 millones, es esencial para el desarrollo de la infraestructura de punta Langosteira así como de la economía coruñesa. Dividido en dos partidas, una para el acceso al puerto de 157 millones y otra para la propia red interior de 14, la conexión ferroviaria suma un nuevo respaldo que se une al del pasado julio, cuando se incluyó en el Plan de Empresa de la Autoridad Portuaria.

La primera anualidad corresponde al 2022, con 3 millones de euros para la conexión a la red ferroviaria general. Esta aumentará anualmente a 36, 26 y 38 millones hasta el 2025. Mientras, las partidas para la red interior comienzan en el 2023 con medio millón de euros y ya en el 2024 se prevén invertir 8 millones, para destinar los 5,5 restantes al año siguiente.

El puerto es uno de los grandes protagonistas de la ciudad en los Presupuestos ya que para el 2022 suma casi otros 30 millones de euros que salen de la Autoridad Portuaria (entidad dependiente del Estado), entre los que figuran 3 en un apartado que es una novedad con respecto al 2021 para la adquisición y urbanización de Batería y Calvo Sotelo. Aunque el acuerdo no está formalizado, es necesario que ya figuren en las cuentas para que se puedan ejecutar. Además, habrá fondos para actuaciones como la mejora del calado en el canal de acceso del puerto exterior, para el que también se incluyen partidas para viales interiores, explanadas o un sistema de cámaras. También hay dinero para mejoras de pavimento y de red ferroviaria en los muelles interiores.

Cuentas pendientes

El tren a Langosteira es una de las cuentas pendientes con la ciudad, lo mismo que la ampliación de Alfonso Molina. Aunque la avenida cuenta solo con una partida específica de 100.000 euros, existe otro apartado en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que corresponde a esta actuación, cuyo coste total se estima en unos 21 millones de euros, de los que los 4 primeros deberían salir en el 2022. En una situación similar se podrían encontrar otros proyectos como la ampliación del puente de A Pasaxe, para el que este verano ya se realizaron estudios geotécnicos.

El proyecto que sí cuenta con una partida específica y que también acumula años de retraso es el de la estación intermodal. El Gobierno central, a través del ADIF, planea invertir en el intercambiador de transporte 2,4 millones de euros, mientras que el grueso de la inversión quedaría para los dos años siguientes, con 30,8 y 16,9 millones de euros, respectivamente.

La pista de Alvedro

El aeropuerto de Alvedro es otra de las infraestructuras que cuenta con respaldo económico por parte del Gobierno central para el próximo año. En concreto, para la terminal coruñesa se reservan 11,1 millones de euros, de los que 8,7 serán para la renovación del pavimento de la pista. Esta actuación se llevará cabo entre los meses de junio y julio y obligará al cierre de la pista durante doce días.

La adecuación del firme no será la única mejora que está programada para el 2022 en el aeropuerto ya que Enaire también prevé llevar a cabo una ampliación en el control de accesos y se cambiará de ubicación la tienda de souvenirs.

Repeticiones

El resto de inversiones del Estado para la ciudad no incluye muchas más novedades y se repiten algunas que llevan apareciendo varios años con pequeñas cantidades pero sin llegar a concretarse.

Una de ellas es la restauración del sistema de murallas de la ciudad. Para el 2021 se preveía invertir 10.000 euros, misma cifra que se traslada ahora al 2022. Lo que se hace es correr todas las anualidades un ejercicio. En una situación similar se encuentra la rehabilitación de la Real Academia Galega, para la que se proyectan 200.000 euros. Por último, en los Presupuestos Generales del Estado vuelve a aparecer el Centro de Inserción Social de la Torre, que pasó de tener 2,5 millones en el 2021 a 2,9 aunque sin avances.

Ourense: el Gobierno impulsa la variante norte, pero aparca los otros tramos de las autovías ourensanas

Los presupuestos del Ejecutivo de Sánchez reservan una partida específica para la variante del AVE, pero no para la estación intermodal

Aunque aún no se ha hecho efectivo en el Boletín Oficial del Estado, el último gran anuncio del Gobierno central para Ourense ha sido la licitación del tramo Eirasvedras-Quintela. Supone el arranque de la variante norte, pero también de la autovía a Lugo (la A-56). Ese compromiso ha quedado reflejado en el proyecto presupuestario del Ejecutivo de Pedro Sánchez con una previsión de dos millones para el año 2022. Según sus planes, la obra estaría terminada en el 2025.

Esa apuesta deja por ahora aparcados el resto de tramos de esa autovía, que aparecen en los presupuestos, pero con partidas que no permitirían iniciar las obras de forma inmediata. Se consignan 100.000 euros para el tramo Quintela-A Casilla, la misma cantidad que para el de A Casilla-Cambeo-San Martiño. Tampoco se esperan avances destacables en la otra autovía que tiene pendiente la provincia, la A-76 (Ourense-Ponferrada). Varios de sus tramos aparecen, igualmente, con 100.000 euros de dotación presupuestaria para el año 2022. Se trata del de Requejo-A Veiga de Cascallá y del de A Veiga de Cascallá-O Barco, ambos en la provincia de Ourense, pero es también la misma inversión prevista para otros tramos en territorio leonés y lucense.

Así las cosas, la mayor inversión prevista en materia de carreteras por el Gobierno central el próximo año en Ourense es para continuar con la ejecución de la conexión entre las carreteras Nacional 120 y Nacional 536 en Valdeorras: 22,9 millones. Se trata de una actuación que facilitará la salida de los camiones del sector pizarrero y servirá de circunvalación para la capital comarcal, pero las obras no avanzaron al ritmo esperado, según denunciaron en reiteradas ocasiones los diputados del PP ourensano.

Inversiones ferroviarias

Durante años, las inversiones en materia ferroviaria fueron las más importantes para la provincia debido al gran esfuerzo presupuestario que supuso la construcción del tramo del AVE entre Lubián y Ourense. Esas obras están a punto de entrar en servicio y ya no son, por lo tanto, protagonistas en el proyecto presupuestario del Gobierno. Se reservan, no obstante, diez millones de euros para poner en marcha la línea de alta velocidad entre Olmedo, Lubián y Ourense.

La mayor inversión ferroviaria es, sin embargo, la prevista para la variante exterior del AVE. Los trenes llegarán provisionalmente por las vías actuales, pero el Ejecutivo se ha comprometido a seguir tramitando y ejecutando las nuevas. Para ello, se han reservado 2,7 millones. No aparece, sin embargo, ninguna partida específicamente creada para la ejecución de las obras pendientes en la estación intermodal y su entorno. El ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) prevé una partida de 50,8 millones para varias provincias en el marco de la red transeuropea de transporte así como 119.000 euros para el proyecto del AVE entre Ourense y Vigo por Cerdedo. El Ministerio de Transportes reserva, a su vez, 100.000 euros para la línea de alta velocidad Ourense-Vigo y otros 100.000 para la de Ourense-Lugo.

Otras partidas

Más allá de las infraestructuras viarias o ferroviarias, el proyecto de presupuesto presentado este miércoles por el Gobierno de Pedro Sánchez recoge dos inversiones en materia cultural. Para continuar con las obras de rehabilitación del Museo Arqueolóxico Provincial se prevén tres millones de euros (y ya solo quedaría otro millón más para el 2023). Finalmente, para la restauración del claustro del monasterio de Melón -que, en este caso, depende del Ministerio de Transportes, por ser del 1,5 % cultural- aparecen 342.570 euros.

Según figura en el resumen de inversiones que acompaña a los presupuestos, el Estado invertirá de forma directa en la provincia 55,4 millones y, a través de otras entidades, como el ADIF, llegarán 102 millones más. Es decir, un total de 157,4 millones.

Lugo: el Gobierno destina 250 millones para reformar la línea férrea entre la ciudad de la muralla y Ourense

Ya comenzó a colocarse el tablero sobre el viaducto del Pambre de la A-54 entre Lugo y Santiago ALBERTO LÓPEZ

Destina 250 millones para la reforma ferroviaria pero ralentiza las autovías lucenses

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2022 en la provincia de Lugo no tiene, en cuanto a las inversiones en infraestructuras, grandes sorpresas y se recogen las partidas millonarias para ejecutar las obras de reforma ya anunciadas en la línea férrea entre Lugo y Ourense y seguir avanzando en las obras que faltan por terminar de la autovía A-54. En el primer caso se presupuestan para el próximo año hasta 250 millones de euros, quedando unos 280 por ejecutar hasta el 2024, y de esta forma conectar Lugo con la alta velocidad que llegará este año a Ourense. En el caso de la autovía Lugo-Santiago, el Gobierno ya presupuesta partidas para el 2025, casi nueve millones para terminar el tramo Melide-Arzúa.

El Ministerio de Transportes destaca que Lugo, como ya ocurrió el pasado año, se convierte en la tercera provincia de España donde más crece la inversión en infraestructuras. Ello se debe, en gran parte, a los citados 250 millones para todas las actuaciones que ya han sido adjudicadas o están licitadas en el 2021 para reformar la vía férrea Lugo-Monforte-Ourense, y que incluye los trabajos de electrificación. Gran parte de los millones consignados para estas obras son de fondos europeos al estar vinculados a la red de corredores de mercancías.

La nueva estación de Lugo

ADIF destina 5 millones de euros para la construcción de la estación Intermodal de Lugo, quedando reflejados hasta el 2025 una inversión de 38,4 millones, con el grueso de las actuaciones para el 2023, con 15 millones, y 13,6 para el 2024, cuando se prevé que ya esté operativa la nueva línea de tren. La nueva estación ferroviaria y de buses está pendiente de un problema técnico con un edificio y de un acuerdo con la Xunta sobre quién financia el aparcamiento subterráneo.

Tren de la costa entre Ferrol y Vegadeo

En los presupuestos del 2022 ya se consignan 15,8 millones para la mejora en al línea ferroviaria entre Ferrol y Vegadeo, y que incluyen reformas en estaciones y apeaderos en los municipios lucenses. La inversión hasta el 2025 son casi 32 millones. Entre las mejoras se hará una nueva estación en Foz y un apeadero en As Catedrais.

En cuanto a las autovías pendientes en la provincia de Lugo, los presupuestos del Estado previstos para el 2022 no suponen grandes avances y se generan dudas con respecto al final de la A-54.

A-54 (Lugo-Santiago)

El Ministerio de Transportes parece que tiene en mente terminar en el 2023 el tramo entre Palas de Rei y Melide, con 42,2 millones previstos para el próximo año y 13,06 para el siguiente ejercicio. El ritmo de las obras, que superan el 50 %, hacen ser optimistas de que este tramo que une las provincias de Lugo y A Coruña, y que incluye un enlace con la N-547, esté acabado en dos años. Otra cuestión es cuándo terminarán el otro tramo en obras, el de Melide-Arzúa. Para el 2022 se asignan 16,1 millones, pero hasta el 2025 se prevén las siguientes inversiones: 27 para el 2023; 38,8 para el 2024; y 8,8 para el 2025. Que se anoten casi nueve millones para el 2025 no significa que las obras se extiendan hasta ese año, ya que a veces quedan restos de ingresos a pagar una vez finalizadas los trabajos, pero que el próximo año solo se asignen 16,1 millones no hace prever que el ritmo de ejecución en este tramo sea muy optimista.

A-56 (Lugo-Ourense)

El presupuesto del Estado para el 2022 sobre la autovía Lugo-Ourense sigue la misma línea que en el 2021. No se consiga nada para los tramos lucenses, entre Guntín y Chantada, mientras que los trazados ourensanos reciben los habituales 100.000 euros para redactar proyectos. Solo se consigan 2 millones (para este se habían asignado 5 que no se gastaron) para las obras de la variante norte de Ourense, cuyos trabajos serán licitadas este mes. De esta forma, la autovía de Lugo a Ourense seguirá otro año paralizada y sin previsión de inversiones para futuros ejercicios, salvo los 32,2 millones que se prevén hasta el 2025 para construir la citada variante norte de la ciudad de las Burgas, que conecta con la A-52.

A-74 (Barreiros-San Cibrao)

A Mariña lleva meses con la incertidumbre sobre su futuro económico con los conflictos de Alcoa y Vestas que tienen en el aire miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Pero en este contexto, los presupuestos del Estado del 2022 son un calco de los del 2021 y de anteriores ejercicios. Se vuelven a consignar 400.000 euros para los cuatro tramos proyectados: Barreiros-O Carme, O Carme-Foz, Foz-Burela y Burela-San Cibrao. En los tres primeros casos se siguen redactando los proyectos y en el cuatro, aún está por licitar la redacción del proyecto. De esta forma, nada se ha avanzado durante estos dos años y con las previsiones que marcan las cuentas del Estado para el 2022, la autovía de A Mariña sigue sin horizonte en cuanto a licitaciones y adjudicaciones.

A-76 (Ponferrada, Monforte, Ourense)

Buena parte de la letra escrita sobre la autovía de A Mariña sirve para la del sur, con 300.000 euros para los proyectos entre el Bierzo y O Barco y 100.000 euros para la circunvalación de Monforte. El secretario de Estado de Infraestructuras, el lucense Sergio Vázquez Torrón, anunció este miércoles que el Gobierno quiere ejecutar esta autovía «pero que sea asumible con los presupuestos públicos», en referencia a que los proyectos iniciales tienen unos costes medios que duplican la media habitual.

Siguen las obras en el Camiño Francés y sin noticias sobre la nueva comisaría

Al margen de las inversiones en carreteras y ferrocarril, no hay grandes novedades en las partidas finalistas que marca el proyecto de presupuestos. Continuarán las obras de acondicionamiento de varios tramos del Camiño Francés, con 1,9 millones a invertir en Pedrafita, Triacastela, Samos, Portomarín y Palas de Rei, que se suman a los 5,2 que se ejecutan este año y el medio millón previsto para el 2023. Para los años 2024 y 2025 se estipulan partidas para la segunda fase de reforma de los penales de Bonxe y Monterroso (casi un millón en el primer caso y 3,7 en el segundo). También hay 430.000 euros para diversas actuaciones en el 2022 en cuanto a la regeneración y dotación de servicios en la costa de Lugo.

En materia del Ministerio del Interior, hay partidas testimoniales para cuarteles de la Guardia Civil y no se consigna nada para comenzar a redactar algún tipo de proyecto para la nueva comisaría de Lugo.

Santiago: la A-54, el orbital y la estación de tren copan la inversión

Las cuentas del 2022 reservan 3,75 millones para iniciar la nueva depuradora

Las cuentas del Estado para el 2022 son magras en novedades en lo que a inversión en infraestructuras se refiere en Santiago y su área de influencia. El documento que el Gobierno socialista presentó ayer al Congreso plasma las partidas necesarias para que las grandes obras en marcha puedan avanzar en su ejecución y para que arranquen las que están pendientes. Con arreglo a ese esquema, el trazado Arzúa-Melide de la tan esperada autovía de Lugo (A-54), el enlace orbital y el edificio de viajeros de la estación de tren absorben el grueso de la inversión, con más de 34 millones consignados para el próximo ejercicio. Las cuentas del Estado también recogen partidas para, entre otros proyectos, el inicio de los trabajos de la nueva EDAR, para el Centro de Ciencias del Patrimonio Cultural y para actuaciones diversas en el aeropuerto. Y no olvidan la pedrea, con asignaciones testimoniales que no permitirán iniciar las obras del orbitaliño ni de la variante de Ordes.

Un año más, la partida más jugosa se la lleva la A-54, con 16,12 millones para el 2022, si bien la proyección plurianual -con 27 millones en el 2023 y 38,8 en el 2024- ya avanza que el remate de ese tramo entre Arzúa y Melide se demorará más allá del 2025. Además, los Presupuestos contemplan 42,4 millones para el tramo Melide-Palas de Rei, que afecta a las provincias de A Coruña y Lugo. En el caso del enlace que solventará la falta de conexión de los polígonos del norte de Santiago con la AP-9, el orbital, la asignación para el próximo ejercicio es de 9,05 millones. Y el edificio de viajeros de la estación de tren dispondrá de 8,59 millones. En todo caso, el esfuerzo inversor en esa tercera pata que completará el proyecto de la intermodal se concentrará en el 2023, con una partida de 21,78 millones en el calendario plurianual de las cuentas.

En lo que atañe a la nueva EDAR de Silvouta, el Estado prevén una inversión de 3,75 millones, que deben permitir a las máquinas comenzar a trabajar. El proyecto contable programa 15,58 millones para el 2023; 21,7 para el 2024; y 13,25 para el 2025. Y los Presupuestos tampoco se olvidan de las mejoras de Lavacolla, con un paquete de actuaciones que suman 6,06 millones. Además, el Centro de Ciencias del Patrimonio Cultural, que formará parte del nuevo edificio Fontán del Gaiás, recibe 600.000 euros.

Pero las cuentas del Gobierno Sánchez también tienen lagunas. La más llamativa afecta al llamado orbitaliño. El vial que enlazará el orbital con la N-550 figura en las cuentas del 2022 con una asignación de 100.000 euros, cuando en las del 2021 tenía consignados 500.000 que, obviamente, no se han gastado. Tampoco se invirtieron los 100.000 que, un ejercicio más, siguen figurando para la variante de Ordes y, con esa misma dotación, para la reforma pendiente de la N-550 entre esa localidad y Sigüeiro.

La oposición pide más fondos para el Real Patronato

El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo (PSdeG), está «moderadamente satisfeito» con el trato que dan a la ciudad los Presupuestos del Estado para el 2022 «porque as principais reivindicacións están, como o enlace orbital, a redacción do proxecto do orbitaliño, a EDAR e a nova estación do AVE». Admite que la dotación para el Real Patronato «é a dos últimos anos», pero advierte que pedirán más «porque nos están canalizando moitos dos programas a través dos fondos europeos Next Generation».

Alejandro Sánchez-Brunete, portavoz local del PP, lamenta que los Presupuestos «no reconocen la singularidad de Santiago y su contribución a la marca España». También cree que «se revelan como falsos los anuncios de Bugallo anticipando unas supuestas inversiones al amparo del Real Patronato. Prometió 281 millones y a la primera de cambio el Gobierno de la nación no pone nada más», señala.

Marta Lois (Compostela Aberta) cree que más importante que las obras es «investir nas persoas e nas maiorías sociais», por lo que ve «positivo» que los Presupuestos vayan a dedicar 240.000 millones «para loitar contra a pobreza, a desigualdade e a exclusión social». Advierte que estarán «moi atentos» a que los compromisos del Real Patronato no sean «fume» y a que los fondos next generation sirvan para «mudar o modelo produtivo».

El BNG considera «escandaloso» que no aparezca el orbitaliño «porque é unha infraestrutura vital», señala la portavoz nacionalista, Goretti Sanmartín, a la que también le parece que el regidor «vendeu fume» con las prometidas inversiones por el Xacobeo a través del Real Patronato porque esta entidad no ve incrementadas sus partidas «polo que eses 280 millóns de euros até 2032 non se van concretar», añade.

Pontevedra: la circunvalación, el nudo de bomberos y el puerto de Marín reciben el grueso de la inversión estatal del 2022

Los Presupuestos Generales del Estado prevén el remate del paseo de As Corbaceiras y el plan de saneamiento de Sanxenxo y Poio

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que el Gobierno central hizo público a primera hora de esta tarde, prevé obras por valor nominal de más de cuarenta millones de euros en Pontevedra y su entorno. El grueso de las actuaciones se las llevan la circunvalación de Pontevedra, la reforma del nudo de bomberos, el puerto de Marín, la segunda fase del paseo marítimo entre As Corbaceiras y Os Praceres y el plan de saneamiento de la ría, que comprende el alcantarillado de Samieira y Raxó y la ampliación de la EDAR de Paxariñas en Sanxenxo. Otras actuaciones, como la reforma del antiguo edificio de Hacienda, en la Praza da Ferrería, para albergar al archivo histórico provincial, se quedan en meras partidas simbólicas en cuanto a ejecución material el próximo año.

En el ámbito competencial del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se prevén para la construcción de la A-57, la circunvalación de la ciudad de Pontevedra, tres partidas. Es en este área donde se encuentra la mayor inversión de las obras que se contemplan en la comarca. Para un total de 6,2 kilómetros de carretera, entre Vilaboa y A Ermida, en la parroquia pontevedresa de Marcón, se destinan 23,7 millones de euros, que complementan otra partida de veinte millones del ejercicio en curso. Para los cinco kilómetros de A Ermida a Pilarteiros, en Barro, se reservan cien mil euros, la misma cantidad que se empleará para la conexión de la A-57 entre Pilarteiros y la autopista AP-9 en Curro, un tramo que tendrá en el futuro diez kilómetros de longitud.

En el ámbito de carreteras también destaca la obra denominada Enlace de Pontevedra Norte, nombre técnico de la zona que popularmente se conoce como el nudo de bomberos, que recibirá una inversión de 2,2 millones de euros, la misma que este año, aunque no han empezado las obras. El Ejecutivo proyecta el grueso de la inversión de esta actuación para el 2023, ejercicio para el que contempla cinco millones de euros más.

El otro gran foco de la inversión estatal en la comarca es el puerto de Marín, ya que la rada es precisamente de interés general del Estado. Aquí hay varias actuaciones de gran relevancia que se prevén para el 2022. En este sentido, la prolongación del nuevo muelle comercial supondrá un desembolso de 3,9 millones de euros, mientras que un proyecto denominado «actuaciones puerto ciudad» sin más concreción supone una inversión de 1,1 millones de euros y un paquete de actuaciones en materia de sostenibilidad ambiental y energía otro 1,1 millones. Otras obras, ya de menores dimensiones presupuestarias son la mejora de calados (327.000 euros), la mejora de pavimentos en los muelles (275.000 euros), intervenciones en el sector pesquero (275.000 euros), actuaciones en seguridad marítima (179.000 euros), en materia de seguridad y protección (63.000 euros), otras obras genéricas y menores (955.000 euros), la digitalización e innovación (178.000 euros). En el ámbito de las actuaciones en accesibilidad viaria y automatización y monitorización de la red ferroviaria se invertirán 404.000 y 46.000 euros respectivamente.

El itinerario peatonal o paseo marítimo, desde As Corbaceiras, en la ciudad de Pontevedra, hasta la pasarela de las mariscadoras en Os Praceres, recibe en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado del 2022 una cuantiosa partida de 1,7 millones de euros, que permitirá, previsiblemente, rematar el trazado de esta infraestructura que, cuando esté acabada, permitirá a los viandantes desplazarse al lado de la ría y con total seguridad desde la ciudad del Lérez hasta Marín.

Antiguo edificio de Hacienda

El Gobierno central pospone al 2023 el peso inversor de la reforma del antiguo edificio de Hacienda, en la Praza da Ferrería, en Pontevedra. En los Presupuestos Generales del Estado del 2022 solo hay una partida de cien mil euros, mientras que para el siguiente ejercicio hay una previsión de dos millones y de otros 3,5 millones para el 2024 y el 2025. No obstante, en su evaluación de los objetivos ministeriales, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura contempla que «la licitación del proyecto para la construcción de la nueva sede del Archivo Histórico Provincial de Pontevedra» sea una de sus «actuaciones más destacadas previstas en el ejercicio 2022».

Otras actuaciones previstas en la comarca a cargo del documento económico del Gobierno de Pedro Sánchez son partidas genéricas para actuaciones en la costa de la provincia (430.000 euros), en dependencias de la Policía Nacional (319.760 euros) y de la Guardia Civil (50.000 euros), la fase final de la musealización de los yacimientos arqueológicos del convenio con la Diputación (150.000 euros) y equipos para el Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval (98.000 euros) y en la UNED de Pontevedra (158.000 euros).

En otros municipios próximos, también destaca una partida de 2,9 millones de euros, que se corresponde con el convenio de Acuaes con los Concellos de Poio y Sanxenxo, y que permitirá poner fina a los graves problemas de saneamiento que existen en la banda norte de la ría de Pontevedra. En base a esta actuación se podrá dotar de una red de alcantarillado a las parroquias de Raxó y Samieira, en Poio, y se reforzará y ampliará la depuradora de Paxariñas, en Sanxenxo.

En total, el Ejecutivo estatal destinará 71,4 millones de euros a la provincia de Pontevedra el próximo año.

Ferrol: F-110 y astillero centran el esfuerzo inversor de las cuentas del Estado

Instalaciones de Navantia Ferrol, en foto de archivo JOSE PARDO

El proyecto de los Presupuestos del 2022 consigna 121 millones para las futuras fragatas, pero se olvida de actuaciones nuevas y tampoco contempla el dique

No se esperaban sorpresas, pero el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para la comarca no solo no incluye actuaciones de peso nuevas, sino que tampoco incorpora pequeñas inversiones de los diferentes departamentos del Ejecutivo central que vengan a romper una atonía que se remonta ya a los últimos ejercicios. Como ya sucedió en el 2020, el Ministerio de Defensa es el que concentra el mayor gasto ligado a Ferrolterra, al reservar 121,7 millones de euros para la construcción de las fragatas F-110 para la Armada española. No obstante, incluso esa cifra tiene una matización, ya que el programa de ejecución de los navíos -que se desarrollará durante la próxima década y cuenta con un presupuesto global superior a los 4.300 millones- incluye un gran número de inversiones tecnológicas y obras que no se realizan en la zona.

El gabinete de Margarita Robles reserva también otras partidas que podrían tener un impacto directo en la comarca, ya que destinará otros 2,4 millones de euros al mantenimiento de las fragatas actualmente en operación -cuyas varadas y reparaciones se efectúan habitualmente en Navantia Ferrol. Contempla otra partida de 8 millones a la modernización de las Fuerzas Armadas, aunque, el borrador de los Presupuestos no desglosa a qué infraestructuras y buques irán destinadas las mejoras, aunque Defensa tenía en proyecto la modernización de las fragatas F-100, que tienen su base en Ferrol.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -dependiente del Ministerio de Hacienda- completa el esfuerzo inversor del Estado en el sector naval. Así, la corporación que preside Belén Gualda destinará otros 65 millones de euros a la mejora de los astilleros de Ferrol y Fene. El grueso de ese montante (51,3 millones) se corresponde con el proyecto de construcción del taller de subbloques de la antigua Bazán. Es una de las piezas principales de la transformación de la factoría para convertirse en un Astillero 4.0, pero, un año más, las cuentas ignoran la reivindicación que sostienen los portavoces de los trabajadores, y las organizaciones políticas y empresariales: la construcción de un dique cubierto para dejar de fabricar los buques en las gradas.

La SEPI invertirá otros 3 millones al plan de seguridad industrial de la ría ferrolana.

El Puerto

Las inversiones en el Puerto de Ferrol, tanto en la dársena exterior como en la interior, absorberán 31,7 millones de euros. El desarrollo del enlace ferroviario a Caneliñas contempla dos partidas, de 21,1 y 4,6 millones de euros, es decir, 25,8 millones, más del 81 % del total.

Sin embargo, en materia de infraestructuras, tal y como ya sucedió el ejercicio pasado, se produjo una ausencia notable: los fondos para la supresión del talud de As Pías. Tampoco se han consignado fondos específicos para la regeneración de la ría ferrolana.

Solo 17.000 euros para la mejora de la línea Ferrol-A Coruña

En el año en el que Galicia estrenará Alta Velocidad Ferroviaria, el borrador de los Presupuestos Generales del Estado arrojan una nítida declaración de intenciones sobre una de las reivindicaciones más firmes en materia de infraestructuras en la comarca: la mejora de la línea entre Ferrol y A Coruña. El termómetro inversor ha entrado en congelación. Las cuentas únicamente contemplan una partida de 17.090 euros para la variante de Betanzos, es decir, la obra que suprimirá la necesidad de invertir el sentido de la marcha en esa ciudad. Si bien ese proyecto se encuentra en fase administrativa, y sería poco realista reflejar millones de euros para unas obras que no comenzarán en el 2022, tampoco se han reservado más fondos para los próximos ejercicios con los que continuar impulsando ese proyecto.

A la renovación de la línea en sí entre ambas ciudades no se consigna euro alguno, mientras que la proyección establecida para los próximos años apuntan a una dotación de 58 millones en el 2023; 330, en el 2024, y 385, en el 2025. No obstante, ese mismo análisis reflejaba una previsión de 471 millones para este 2021 que no se han invertido.

Tiempos competitivos

Desde distintos frentes políticos e institucionales se reclama con insistencia desde hace años la mejora de un tendido obsoleto y que, dependiendo de los servicios, obliga a los viajeros a salvar el trayecto en casi una hora y media. Se trata de un embudo que impedirá a los pasajeros que salgan de la urbe naval contar con tiempos competitivos de enlace con la capital del país.

A Mariña: las cuentas se centran en la A-74, Costas y mejoras ferroviarias en el RAM Ferrol-Vegadeo

El proyecto del Gobierno central incluye una inversión importante para mejorar el próximo año la línea de ferrocarril

El jueves pasado el Ejecutivo dio luz verde al proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para el 2022 y seis días después se sabe que la inversión del Gobierno central en la comarca de A Mariña se centra, a grandes rasgos, en tres ejes: la A-74, actuaciones de Costas e inversiones en el corredor ferroviario Renfe Ancho Métrico (RAM) Ferrol-Vegadeo.

Las partidas finalistas permiten comprobar que la A-74 no es una gran apuesta para el Ejecutivo. En el área del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana figuran partidas para esta autovía correspondientes a la fase de redacción de proyectos y desglosadas por tramos. Para el tramo A-74 San Cibrao-Burela figuran 100.000 euros para 2022. No figuran datos más allá de esa anualidad. Para el tramo A-74 Foz-Burela aparecen también 100.000 euros para 2022, la misma cantidad para el A-74 Foz-O Carme y otros tantos para el A-74 O Carme-Barreiros.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico destinará 430.000 euros para diversas actuaciones el próximo año. Para obras de control y regresión de la costa lucense, a los 230.000 de este ejercicio, se suman 230.000 en 2022; 230.000 como proyección para 2023; 1.000.000 para 2024 y 1.000.000 euros para 2025.

En el apartado de protección y recuperación de sistemas litorales aparecen 100.000 en 2022; 225.000 como proyección para 2023; 400.000 en 2024 y 400.000 en 2025, y en el de dotaciones para el acceso y uso público de la costa lucense, 100.000 euros para 2022, 225.000 como proyección para el ejercicio 2023, 400.000 para 2024 y 400.000 para 2025.

En lo que respecta a las comunicaciones por ferrocarril, el proyecto de Presupuestos Generales también contempla inversiones en el corredor noroeste RAM Ferrol-Vegadeo: 15.807.000 euros para 2022, 2.200.000 para 2023; 5.965.000 para 2024 y 5.000.000 para 2025.

Lemos: nada para la autovía Ponferrada-Monforte, casi nada para la de Ourense a Lugo por Chantada

Las grandes infraestructuras por carretera de la provincia de Lugo siguen ausentes en los planes del Gobierno central

Toda la inversión en infraestructuras programada por el Gobierno central para el año que viene en el sur de Lugo se va al ferrocarril. Los proyectos de autovías pendientes desde hace años no avanzan en absoluto. La autovía Ponferrada-Ourense, la A-76, seguirá parada. Y la de Ourense a Lugo, la A-56, no recibirá ningún impulso ni siquiera en los tramos más próximos a Ourense, que era donde se suponía que el Ministerio de Transportes iba a centrar su esfuerzo inversor.

El avance de los presupuestos generales del Estado que se conoció este martes mantendrá paralizados durante el 2022 estos dos proyectos de autovía, los únicos que afectan directamente a la mitad sur de la provincia de Lugo. La A-76 solo aparece con cantidades simbólicas para la circunvalación de Monforte, para el tramo del Bierzo y el de la entrada en Valdeorras. La cantidad teóricamente consignada para gastar el año que viene es de 100.000 euros en cada uno de estos tres casos.

No es más que un formalismo para que estos proyectos no decaigan incluso en el papel. Para entenderlo basta recordar que la redacción del proyecto técnico para construir la variante monfortina de la A-76 fue adjudicado por el Ministerio de Transportes en el 2018. Han pasado tres años y medio y del final de ese proyecto todavía no se sabe nada. En los presupuestos del 2021 también aparecía consignada esta misma cantidad simbólica de 100.000 euros.

La situación de la autovía Ourense-Lugo es similar. Cuando hace trece meses fue inaugurado el tramo de la A-56 que pasa por el municipio de Carballedo -que siguen siendo los únicos 8 kilómetros de autovía que hay en el sur de la provincia de Lugo-. en el Ministerio de Transportes decían que su intención a corto y medio plazo para Galicia era centrarse en invertir donde hubiese más demanda, es decir, más tráfico de vehículos. En el caso de Lugo, se referían a lo que falta de la autovía entre la capital de la provincia y Santiago. Y en cuanto a la A-56 en concreto, se suponía que no cabía esperar pasos significativos para los tramos de la provincia de Lugo, porque los prioritarios eran los más cercanos a la ciudad de Ourense, que son en los que la actual carretera N-540 está más saturada.

Efectivamente, en los presupuestos para el 2021 ni siquiera aparecen los tramos lucenses de la A-56. Los dos más cercanos a Ourense sí.

Obras en Ourense

El de la variante de Ourense con 100.000 euros, una cantidad solo simbólica, pero el de Casilla-Cambeo-San Martiño con 2 millones de euros. Este último tramo está pendiente solo de la contratación de las obras, que tienen un presupuesto total de 34,3 millones de euros. Los presupuestos del 2021 incluían 5 millones para empezar las obras de este plano que evidentemente ya no se van a gastar, aunque la contratación de su construcción parece inminente. Estos 2 millones anticipan el ritmo al que avanzarán las obras en el 2022, que probablemente no sea muy rápido.

En cuanto a la autovía Lugo-Santiago (A-54), el Ministerio de Transportes parece que tiene en mente terminar en el 2023 el tramo entre Palas de Rei y Melide, con 42,2 millones previstos para el próximo año y 13,06 para el siguiente ejercicio. El ritmo de las obras, que superan el 50 %, hacen ser optimistas de que este tramo que une las provincias de Lugo y A Coruña, y que incluye un enlace con la N-547, esté acabado en dos años. Otra cuestión es cuándo terminarán el otro tramo en obras, el de Melide-Arzúa. Para el 2022 se asignan 16,1 millones, pero hasta el 2025 se prevén las siguientes inversiones: 27 para el 2023; 38,8 para el 2024; y 8,8 para el 2025. Que se anoten casi nueve millones para el 2025 no significa que las obras se extiendan hasta ese año, ya que a veces quedan restos de ingresos a pagar una vez finalizadas los trabajos, pero que el próximo año solo se asignen 16,1 millones no hace prever que el ritmo de ejecución en este tramo sea muy optimista.

Deza: los Presupuestos del Estado se olvidan un año más de la zona

Solo se incluye una pírrica partida de 100.000 euros para la variante de A Estrada

De oca a oca y tiró porque me toca. Así se puede resumir la inversión en Deza y Tabeirós-Terra de Montes fijada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). De los 100.000 euros del 2021 pasamos a los 100.000 euros del 2022, como si solo ese salto de casilla en el juego en que se ha convertido materializar el proyecto de la variante de la carretera N-640 a su paso por A Estrada contase para el Gobierno central al decidir proyectos para ambas comarcas. O, si lo prefieren, podemos resumir las macrocifras del próximo año con aquello de nada nuevo bajo el sol.

Las cuentas estatales para el 2022, en partidas con nombres y apellido ya que no faltan como siempre muchas genéricas donde quizás se rasquen algunos miles de euros para la zona, solo mantienen ese clásico desde hace ya demasiado tiempo en que se ha convertido la variante de la N-640 en A Estrada. Como ocurrió en los PGE del 2021, en el próximo ejercicio solo se computan 100.000 euros para ese proyecto viario. Como recoge la propia documentación dada a conocer ayer por el Gobierno central, venimos hablando de esta infraestructura desde el 2011. Fijan un coste global de 750.660 euros y la última aportación en principio será la del 2022.

Ahora la pregunta obvia es: ¿en qué momento se encuentra la elaboración del proyecto para la variante de la Nacional 640? Si nos atenemos a una respuesta al diputado nacionalista, Néstor Rego, que divulgaba el pasado fin de semana el BNG estradense, todavía queda camino por recorrer antes de que las excavadoras empiecen a funcionar. «El proyecto de variante de la N-640 a su paso por A Estrada se encuentra en fase de redacción e incluirá la tramitación ambiental necesaria y el preceptivo trámite de información pública, obligados por la afectación al castro de Preguecido», se recoge en esa contestación del Gobierno central.

Sin plazos para la obra

Pero además dejan en el aire cualquier previsión o plazo para materializar esta infraestructura viaria: «La dotación económica presupuestaria para la redacción del citado proyecto y posterior licitación y ejecución de las obras, en futuros ejercicios, será coherente con la fase en la que se encuentra el citado proyecto y los trámites pendientes». Ni una pista sobre las intenciones para ejecutar unos trabajos demandados con insistencia desde A Estrada, para esos 8,52 kilómetros de nuevo trazado que saque el tráfico pesado del centro urbano y que reduzca el riesgo de accidentes en este tramo, donde ya hubo varios, alguno mortal.

Hace ahora casi un año, al presentarse los Presupuestos Generales del Estado del 2021, esa pírrica partida de 100.000 euros generó reacciones muy críticas desde Partido Popular y BNG. El regidor estradense, José López, lamentaba la «voluntad cero» del Gobierno central por materializar la variante de la N-640, afirmando que «en casi dos años no se han realizado ni siquiera los estudios previos para la redacción del proyecto del túnel que habrá que construir para salvar el castro de Aguións». Además se mostraba cansado de hablar con Demarcación de Carreteras del Estado y Ministerio de Fomento sin que se produjesen avances respecto al proyecto.

Por su parte, el BNG había ido más allá presentando enmiendas esos PGE del 2021, entre ellas una relativa a la variante en la que pedían destinar una partida de diez millones de euros para ese fin. Además pedían otras dos partidas, de 300.000 euros cada una, para mejorar dos puntos negros viarios, por un lado el acceso a la autopista AP-53 en el Alto da Rocha y, por otro, para el enlace del final de la Avenida de Benito Vigo con el vial de acceso a Guimarei, Cereixo y Vinseiro. Todas esas enmiendas estradenses fueron rechazadas en el posterior debate plenario en el Congreso de los Diputados de los Diputados.

Sin noticias de rebajas en el peaje de la AP-53 entre Santiago y Lalín

En años anteriores, a través de enmiendas, se planteaba al Gobierno central adoptar medidas correctoras por el alto precio del peaje de la AP-53 entre Santiago y Lalín. Ocurría por ejemplo en el 2021, pero cayeron en saco roto. La ofensiva de los últimos meses a nivel político para que se introdujesen al menos bonificaciones en esta autopista, tras conseguirse con la AP-9, no tienen reflejo en el PGE del 2022, al menos con referencia específica. Hace pocos días el Parlamento gallego aprobaba insistir desde la Xunta al Gobierno central para lograr esas rebajas.

Nueva aportación para el proyecto de los castros de la provincia

Los Presupuestos Generales del Estado también incluyen en el 2022 una nueva anualidad para el programa provincial de aprovechamiento turístico de dieciocho yacimientos galaico-romanos en Pontevedra. Una iniciativa entre la Diputación y el Ministerio de Transportes que arrancaba en el 2016 con objetivo de conclusión en el 2025 y que en el próximo ejercicio establece una partida de 150.000 euros. Dentro de ese plan de acción figuran castros como el de Toiriz, en Silleda, donde ya se acometió el plan de musealización y puesta en valor. Están previstas actuaciones en Porta de Arcos, en Rodeiro, y en el Alto da Cruz do Castro, en Cerdedo-Cotobade. La ejecución de todo el proyecto recibirá más impulso a partir del 2023, con una partida prevista de 450.000 euros, mientrs se fija un milón para el 2024 y 1,86 millones de euros para el 2025.

