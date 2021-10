Las claves del debate de la autonomía: más gasto social y bajada de impuestos

El efecto de la pandemia

No obstante, la intervención del presidente no podrá escapar al análisis de la gestión de la pandemia, que es algo en lo que se proponen hacer hincapié las fuerzas de la oposición para mostrar los traspiés que pudo cometer la Xunta en este terreno. Consciente de que es el primer debate de política xeral que tiene lugar desde la declaración de la pandemia, Feijoo no podrá soslayar esta parte del debate y ya deslizó que «haberá tempo de falar de melloras na sanidade, nas residencias de maiores e na educación», y también aprovechará su intervención parlamentaria para anunciar el levantamiento de la emergencia sanitaria, declaración vigente desde el 13 de marzo del 2020, que marcará el final simbólico de la pandemia.

Más allá de la crisis sanitaria y los presupuestos, el jefe del Ejecutivo gallego también meterá en el debate no pocas cuestiones que entran en la esfera de competencias del Gobierno central. Entre ellos figura la «crise industrial e a necesidade de poñer en marcha medidas para o mantemento do emprego», cita Feijoo, en referencia indirecta a la agenda de transición ecológica.