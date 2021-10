De Sanxenxo a la Ribeira Sacra: las zonas con más tirón en el puente del Pilar

El pleno de ocupación en el puente del Pilar confirma la recuperación del turismo en Galicia Manuel Varela

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ayer se desplazó a Sanxenxo para la firma de un convenio turístico con el Concello, se hizo eco de esta circunstancia: «Esta ponte de outubro está sendo excepcional, moito mellor do que esperabamos, e tiñamos xa boas expectativas», recalcó Rueda. «Mellor case que no ano 2019», remachó el vicepresidente al definir el éxito de esta temporada para el municipio que definió como «o buque insignia do turismo en Galicia».

No se trata de meras palabras. A primera hora de la mañana, la flamante nueva senda peatonal paralela a la PO-313, la carretera que recorre toda la costa desde Areas hasta A Lanzada, es uno de los itinerarios favoritos de los visitantes y vecinos que aprovechan para hacer ejercicio. El paseo de Silgar sigue sumando fotos y fotos de aquellos que nunca estuvieron antes —se está ganando un buen número de personas que llegan por primera vez a Sanxenxo— y de aquellos que repiten —hay un público fiel en términos turísticos—.