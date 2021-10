La Xunta advierte que la llegada del AVE no aportará tiempos competitivos a Madrid sin trenes Avril de ancho variable

Tren de muy alta velocidad Avril Talgo

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, reclama al Gobierno central que dote a Galicia de trenes Avril de ancho variable, porque sin ellos la llegada del AVE a Galicia «non aportará tempos competitivos» hacia Madrid desde las principales ciudades gallegas.

En una entrevista concedida este domingo a la Radio Galega y recogida por Europa Press, Vázquez insiste en que no solo hacen falta vías, sino también trenes: «Non poderemos estar satisfeitos mentres non se aclare se temos a mesma flota que a día de hoxe, que son os Alvia que non alcanzan as altas velocidades de 300 kilómetros por hora». Sin este equipamiento, tal y como ha avisado, los pasajeros se verán obligados «a facer transbordo en Ourense» cuando viajen desde ciudades como Santiago, A Coruña o Vigo, puesto que el trayecto no estará garantizado «en pouco máis de tres horas».

Así será el AVE que llegará en diciembre, y el que operará el próximo verano pablo gonzález (textos) / belén araújo (gráficos)

Así, lo ha explicado echando manos de una metáfora: «Imos ter unha pista de Fórmula 1, pero se tenemos que conducir un 600, a xente non vai querer coller trens que non aportan tempos competitivos con respecto ao avión». «O noso deber é reclamar que se cumplan os tempos competitivos con Madrid. Dúas horas e 15 minutos son os tempos acordados desde Ourense; cerca de tres horas desde Santiago; e A Coruña ey Vigo sobre tres horas e 15 minutos», ha concretado Vázquez.