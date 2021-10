Núcleos rurales tratan de asentar a los vecinos que llegaron con la pandemia

Aumenta la contratación de Internet en zonas no urbanas

La Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), dependiente de la Xunta, detectó un incremento en el interés de la contratación de banda ancha en el rural durante el último año, si bien no dispone todavía de datos oficiales a nivel municipal. La teleoperadora R confirma esta tendencia en el aumento de altas en zonas de menor densidad de población desde el inicio de la pandemia. «Ao comezo da crise sanitaria, o aumento do consumo foi global e espectacular, moi destacable en todas partes», pero en concellos no urbanos fue todavía mayor, entre un 10 o un 15 % superior.

En Galicia hubo 206 ayuntamientos que cerraron el 2020 con un saldo migratorio interno —solo dentro de la comunidad— positivo. Ninguno es una gran ciudad. De hecho, las siete grandes urbes presentaron el mayor saldo negativo: cerca de 4.000 menos entre Vigo y A Coruña.