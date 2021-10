Feijoo, sobre Valeriano Martínez: «Poucas persoas teñen feito tanto pola Administración autonómica»

Feijoo, saludando a Valeriano Martínez en el Parlamento, durante la aprobación de los últimos Presupostos XOAN A. SOLER

El repentino fallecimiento esta semana del conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, dejó consternada a la Xunta y al equipo de gobierno. Pero especialmente a Alberto Núñez Feijoo, a quien le unía una relación de amistad, un afecto que iba más allá del mero reconocimiento profesional hacia una persona de la que solía ensalzar su humanidad, encarnada en su disposición a ser útil en los momentos más difíciles y que siempre quiso estar lejos de los focos.

En un sentido artículo remitido a los medios para honrar su memoria, Feijoo quiso recordar una vida de entrega abnegada y desinteresada al servicio público en Galicia. «Entramos na Xunta en maio do ano 85 -e sempre traballando xuntos salvo os anos que pasei en Madrid-, e podo asegurar que poucas persoas teñen feito tanto pola Administración autonómica como el, que dedicou máis de tres décadas e media da súa vida ao servizo público, entendido como moito máis que un emprego», sostiene. Feijoo recuerda que a lo largo de más de tres décadas, Valeriano Martínez participó en las decisiones más relevantes de la Xunta: «Foi un dos arquitectos principais da Administración autonómica, e dedicou a construíla 36 dos 40 anos que ten o edificio». «Un gran xestor que ademais fuxiu sempre de calquera protagonismo».

«Era un home familiar, orgulloso dos seus e apegado á terra e ao mar. Iluminábanselle os ollos cando amosaba fotografías dos tomates ou as xudías que recollía na súa leira, ou cando falaba do seu proxecto para recuperar unha vella embarcación tradicional coas súas propias mans», escribe. «Un galego de Aldán e da mar -añade- que tivo como principal paixón que as xentes coma el puideran estudar, ter a mellor sanidade e unha renda digna. Un exemplo de como se pode chegar ao máis alto a pulso». Recordando esa pasión por la familia, el mar o el cultivo de su leira, Feijoo concluye: «Din os seus compañeiros na consellería que a mellor homenaxe que se lle pode facer é presentar en tempo e forma un proxecto de orzamentos para o 2022 que tiña case ultimado e no que traballaba cando o levou á morte de xeito inesperado. Cumpriremos, como non podía ser doutro xeito, con este pequeno homenaxe, e botarémoste moito en falla, amigo Valeriano, o amigo que amaba a Galicia», recuerda Feijoo.