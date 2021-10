Feijoo no acudirá a los actos oficiales en Madrid por el Día de la Hispanidad

Feijoo, junto al entonces ministro de Ciencia Pedro Duque, en los actos del 12 de octubre del 2019, que fueron presenciales BENITO ORDOÑEZ

El presidente de la Xunta no acudirá finalmente a los actos del Día de la Hispanidad que se celebrarán en Madrid el 12 de octubre. El motivo, según explican fuentes del entorno de Alberto Núñez Feijoo, es que dedicará esa jornada a la preparación del debate del estado de la autonomía, que arranca apenas 24 horas después y que es el primero de la actual legislatura, iniciada en agosto del 2020. Hace dos años ya que no hay ese encuentro de política general, que en esta ocasión tendrá un formato más acotado porque solo intervienen tres grupos, al no estar ya los representantes de las mareas.

Feijoo dedicará ese martes 12 a terminar de perfilar su discurso del día 13, una jornada en la que el presidente interviene en el Parlamento anunciando las líneas generales de sus políticas para los próximos meses. Luego será el turno de los portavoces de la oposición, el jueves se negociarán las propuestas presentadas por PP, BNG y PSdeG, y el viernes se votarán.

No está claro que para esa fecha, el 13 de octubre, Feijoo haya nombrado ya a un nuevo conselleiro, o conselleira, de Facenda tras el súbito fallecimiento de Valeriano Martínez, el pasado miércoles, y que ha llevado a que la Xunta decretara tres días de luto oficial, que culminan este sábado.