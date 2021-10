Caso Diego Bello: La familia busca financiación para personarse en la causa que procesará a la Policía filipina

Imagen de Diego Bello practicando surf

La familia de Diego Bello, el coruñés que falleció en en la isla filipina de Siargao en enero del 2020 por los disparos de tres policías en una supuesta redada antidroga, se personará, tal y como les recomendaron sus abogados y el cónsul español en Filipinas en la causa que investigará su crimen. La Fiscalía filipina acaba de imputar por los supuestos delitos de asesinato, falsificación de pruebas y perjurio a los tres policías -el capitán Wise Vicente Panuelos y los sargentos Ronel Azarcon Paxo y Nido Boy Esmeralda Cortes- que supuestamente acabaron con la vida del joven empresario coruñés y que deberán prestar declaración antes del próximo 25 de octubre. «Es la única manera que tenemos para poder seguir el proceso y procurar dentro de lo posible que se lleve a cabo con todas las garantías y se haga justicia de verdad», señala su familia. Y en esas están. Aunque todavía no tienen nada cerrado, en los últimos días han estado contactando con abogados filipinos que quieran hacerse cargo de su representación. «Judicialmente, no es necesaria nuestra presencia allí. No sabemos el idioma, desconocemos las leyes… pero estamos buscando un bufete que, si es posible, esté especializado en derechos humanos», comentan.

Saben que se enfrentan a un proceso largo, lento y costoso. «No sabemos si estamos hablando de 10.000 o 50.000 euros, no tenemos ni idea», aseguran, por eso han puesto en marcha una serie de iniciativas con las que pretenden recaudar fondos para cubrir los gastos derivados de la representación legal durante el proceso. Han registrado el nombre Mamon, la marca comercial de ropa que Diego Bello tenía en la isla de Siargao, y fabricado bolsos y camisetas. Quienes quieran colaborar, pueden adquirir las prendas a través de la cuenta de Instagram Mamonsurfco. «Es una pena, pero la ropa que tenía allí a la venta todavía no hemos sido capaces de recuperarla. El papeleo es inmenso. Si la burocracia ya es complicada de por sí, imagínate a 10.000 kilómetros de distancia y con gente que no conoces», dicen con cierta resignación.

Esta semana han empezado también a vender participaciones de Lotería de Navidad en diferentes establecimientos. «Son 5 euros, cuatro que se juegan y uno de recargo para la asociación Xustiza para Diego», precisan. Esta última iniciativa es tan reciente que, para comprar alguna participación, lo más efectivo es enviar un correo electrónica a la dirección justicefordiego@gmail.com y preguntar por los puntos de venta más cercanos o solicitar cualquier otro tipo de información relacionada o vías alternativas de colaboración.