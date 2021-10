La Xunta mejorará la evaluación de la seguridad vial en las carreteras autonómicas y locales

La Xunta aplicará la directiva europea sobre gestión de la seguridad en las carreteras de competencia autonómica y local, una transposición cuyo plazo máximo para su adaptación vencía el 17 de diciembre. Los nuevos instrumentos consistirán, según el proyecto del decreto, en una mejora de la evaluación del impacto de la seguridad viaria, auditorías sobe la misma, el análisis de la seguridad de las carreteras en el conjunto de la red e inspecciones. Todas estas novedades se acometerán en los proyectos de obra nueva o de «remodelación de calado», según explica la Consellería de Infraestructuras.

El ámbito de aplicación del proyecto de decreto sobre la gestión de la seguridad viaria se aplicará en las carreteras que integren la Red Transeuropea de Carreteras y las autopistas y autovías de titularidad autonómica. También el resto de carreteras situadas fuera de las zonas urbanas, a las que no tengan acceso las propiedades colindantes y que, con la entrada en vigor de este decreto, se construyan utilizando financiación de la Unión Europea, con excepción de las carreteras que no estén abiertas a la circulación general de vehículos de motor, como las vías de circulación para bicicletas o aquellas que no estén concebidas para la circulación general, caso de las pistas que dan acceso a zonas industriales, agrícolas o forestales.

La evaluación del impacto de la seguridad vial en las nuevas carreteras o modificaciones sustanciales de las ya existentes, se llevará a cabo en la fase inicial de planificación, «de forma simultánea á redacción do estudo informativo ou do proxecto en materia de estradas que asuma a súa función».