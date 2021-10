Gonzalo Caballero se ve capaz de rebasar al Bloque «porque os seus resultados son flor dun día»

M. MORALEJO

Gonzalo Caballero metió ayer de lleno al BNG en su campaña para la reelección como secretario general del PSdeG. En la presentación oficial de su candidatura ante unas doscientas personas en Vigo no dudó en asegurar que la situación de tercera fuerza política del Parlamento gallego es puntual, y que con él al frente del partido y de la candidatura a la presidencia de la Xunta no se volverá a dar y quedará por tanto en disposición de encabezar el próximo Gobierno gallego. «Non vos deixedes levar polos crecementos electorais de flor dun día do nacionalismo galego. O ascenso do BNG é a mellor garantía dos gobernos continuos da dereita en Galicia», advirtió tras entrar en la sala bailando a ritmo del Bella Ciao de la resistencia italiana antifascista.

En su presentación, Gonzalo Caballero marcó un perfil muy similar al que adoptó hace cuatro años cuando venció en primarias adoptando el papel de candidato de las bases. Identificó su proyecto con el de la militancia rasa, y a su rival, Valentín González Formoso, con las cúpulas territoriales del partido y con las posturas internas más condescendientes con el PP. «Eu non son marioneta de ninguén», clamó, para a continuación achacar al responsable del partido en la provincia de A Coruña y rival en las primarias la bajada en votos que el PSdeG sufrió en las ultimas autonómicas. Es más, Caballero aseveró que si los socialistas coruñeses hubieran tenido los resultados de los de Vigo, Pontevedra y Ourense, Feijoo no sería hoy presidente de la Xunta.

Gonzalo Caballero agradeció el respaldo que le otorgaba ayer una parte de la militancia viguesa, entre la que no había referente alguno del sector afín a su tío Abel Caballero. Ni el alcalde vigués, ni la presidenta de la Diputación de Pontevedra, ni el secretario provincial, David Regades, asistieron al acto, siguiendo la línea de neutralidad que anunció la cúpula socialista pontevedresa. El regidor olívico llegó a señalar por la mañana que no asistiría por cuestiones de agenda, pero añadió: «Yo conozco a los dos candidatos y sé cuál es su perspectiva política, por lo que ir a sus mítines no me aportaría más conocimiento del que ya tengo». Gonzalo Caballero reclamó tiempo para hacer triunfar su proyecto, recordando que Touriño o Pedro Sánchez perdieron antes de vencer, o que Pontón lleva 17 años en el Parlamento y Feijoo 16, y él, solo dos.